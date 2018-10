Allerlei Krimskrams kostenlos zum Mitnehmen

Frank Groneberg

Pflanzen, Geschirr und andere Dinge kostenlos zum Mitnehmen gibt es vor einem Haus in Schlaubehammer. Marina Isenmann stellt dort seit gut fünf Jahren alles raus, was sie selbst nicht mehr benötigt, andere Leute aber vielleicht noch ganz gut gebrauchen können.

Sie sind nicht unbedingt schön, aber durchaus praktisch, die etwas zu groß geratenen Kaffeetassen samt Untertassen der Marke „Weisswasser“, hergestellt im einstigen VEB Porzellanwerk Weißwasser. Ihr schwarzes Randmuster kann man getrost als eher hässlich bezeichnen. Doch manch Sammler würde sich sicher freuen, Tassen und Untertassen gleich im Sechserpack zu bekommen. „Schön sind die Tassen wirklich nicht“, gibt Marina Isenmann lachend zu, „aber gebrauchen kann man sie durchaus. Und wem sie für den Kaffee zu groß sind, der könnte sie ja als Suppentassen nutzen?“

Die Tassen und Untertassen stehen in Schlaubehammer auf einer steinernen Bank und warten darauf, mitgenommen zu werden. Genauso wie diverse Gläser, ein Bräter aus feuerfestem Glas, ein Tee- und ein Milchkännchen, mehrere Vasen und andere Haushaltsgegenstände. Sogar ein Schulranzen ist dabei. Auch ladenneue Schuhe standen hier schon oder ein Kindersitz fürs Auto. Wem die Sachen gefallen, der kann sie nach Hause mitnehmen. Kostenlos.

Sorgen, auf dem Krimskrams sitzenzubleiben, muss sich Marina Isenmann nicht machen. Ihr Haus steht direkt an der schmalen Straße, die vom Helenesee nach Schlaubehammer führt. Viele Radfahrer kommen hier vorbei. Ebenso Autofahrer, Einheimische genauso wie Urlauber. Und manche Leute fahren sogar ganz gezielt regelmäßig zu dem Haus und der steinernen Bank.

Seit gut fünf Jahren bestückt Marina Schlaubehammer die Bank mit Dingen zum Mitnehmen. „Angefangen habe ich mit Pflanzen, die ich übrig hatte“, erzählt sie, „Paprika, Tomaten, auch Dauerstauden, alles selbst gezogen.“ Abnehmer dafür fanden sich schnell, „und wenn mal nichts draußen lag, haben die Leute geklingelt und gefragt“. Irgendwann fing sie an, zu Hause „auszumisten“, wie sie es nennt. „Es ist doch so: Was man zwei Jahre lang nicht angefasst hat, davon kann man sich getrost trennen.“ Und das gelte auch für Haushaltsgegenstände. Da ihr die Sachen aber zum Wegwerfen zu schade waren, stellte sie alles Aussortierte, das noch gut erhalten war, raus zu den Pflanzen. Zum kostenlosen Mitnehmen. Später kamen auch Bücher dazu und andere Dinge.

„Ich mache das gern“, sagt Marina Isenmann. „Oft klingeln Leute bei mir und fragen mich, wo denn die Kasse sei. Aber ich will ja gar nichts dafür haben.“ Andere Besucher erzählten ihr, dass sie dieses oder jenes schon lange gesucht hätten für ihren Haushalt oder für ihre Sammlung alter Dinge. „Diese Leute sind dann richtig glücklich.“

Längst stammen die Sachen, die Marina Isenmann verschenkt, nicht mehr nur aus ihrem Haus. „Es gibt etliche Leute, die was zum Verschenken vorbeibringen“, erzählt die sympathische Frau. „Das sind Freunde, Nachbarn, Bekannte und auch Urlauber.“ Vieles kommt inzwischen auch aus Haushaltsauflösungen auf ihre Bank. Dazu gehört auch das eingangs beschriebene Porzellan aus Weißwasser. „Entweder klingeln die Spender bei mir oder sie stellen einfach alles draußen auf meine Bank.“

Diese Bank ist übrigens extra für die Verschenk-Aktion gebaut worden. Und anfangs stand dort auch noch ein Tisch. Doch der war irgendwann plötzlich verschwunden, samt Krimskrams. Wie das kam? „Bei uns im Dorf war Sperrmüllaktion“, erzählt Marina Isenmann und schmunzelt. „Und die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens haben einfach meinen Tisch und alles, was darauf stand, ins Müllauto geworfen. Obwohl wir gar nichts angemeldet hatten.“

Die steinerne Bank wurde bisher nicht entsorgt. Und sie wird laufend bestückt. Auch jetzt im Herbst. Nur im Winter, wenn es schneit, nimmt Marina Isenmann ihre Geschenke rein ins Haus. Doch im Frühjahr wird dann sofort wieder gestartet – mit den begehrten Pflanzen.