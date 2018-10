Ein Aktionsplan, der niemanden interessiert

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Im Amt Scharmützelsee läuft die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes. Das Papier arbeitet allerdings mit Daten aus dem Jahr 2012 – und in der Amtsverwaltung hält man es ohnehin für einen zahnlosen Tiger.

Der Lärmaktionsplan fußt auf einer EU-Richtlinie, und gemäß der Vorschriften erlangt er jetzt seine dritte Stufe. Dazu liegt das Papier in der Amtsverwaltung in Bad Saarow zur Einsicht aus, Einwohner können Stellungnahmen abgegeben. „Bislang hat sich aber niemand dafür interessiert“, sagt der stellvertretende Bauamtsleiter Ralf Artelt.

Auch er selber misst dem Lärmaktionsplan keine große Bedeutung bei. Daher sei auch entschieden worden, den Plan gegenüber seinem Vorgänger, der Stufe zwei, unverändert zu lassen – obwohl sich die Gegebenheiten teilweise verändert haben. „Der Plan ist eigentlich totes Papier“, sagt Artelt. Eine neue Ausarbeitung hätte seiner Ansicht nach nur Geld verschlungen, das an ein Ingenieurbüro hätte gezahlt werden müssen. Und die Handlungsmöglichkeiten, die sich für das Amt ergäben, seien gleich Null.

Diese Einschätzung hängt mit der Art der Lärmquellen zusammen, die in dem Plan betrachtet werden. Es sind Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 8200 Kraftfahrzeugen pro Tag. Im Amtsgebiet trifft das zu auf die A 12 in Höhe Langewahl, auf die Landesstraße 35 in Petersdorf sowie in Bad Saarow vom nördlichen Ortseingang bis zum Bahnhof und auf die B 246 im Bereich Wendisch Rietz.

An letzterer spielt sich der relevante Lärm allerdings abseits besiedelter Flächen ab. In Langewahl ist der nördliche Teil der Gemeinde betroffen, in Petersdorf und Bad Saarow jene Menschen, die direkt an der Landesstraße leben. Werte von um die 60 Dezibel wurden dort gemessen. Nicht betrachtet wurden in der Untersuchung hingegen die Emissionen des am Bad Saarower Klinikum stationierten Rettungshubschraubers.

Was zu tun wäre, um den Lärm zu reduzieren, liegt nach Darstellung von Artelt nicht in der Macht des Amtes und der betroffenen Gemeinden. „Eine Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der Landesstraße würde den Lärm um drei bis vier Dezibel verringern“, schätzt Artelt. Entscheiden kann darüber aber nur das Straßenverkehrsamt des Landkreises Oder-Spree.

Auch ein Ausbau der Landesstraße in Petersdorf mit neuem Asphalt würde die Geräuschkulisse für die Anwohner reduzieren, heißt es im Aktionsplan. Die Untersuchung stammt allerdings noch aus der Zeit vor der provisorischen Oberflächensanierung im Jahr 2013. Inwieweit diese den Lärm bereits gesenkt hat, bleibt also offen.

Einen Vorstoß für Tempo 30 in Petersdorf gibt es ganz aktuell. Wie Ortsvorsteher Thomas Schoppe diese Woche in der Gemeindevertretung berichtete, hat sich der Ortsbeirat für einen entsprechenden Antrag an das Straßenverkehrsamt ausgesprochen. Artelt ist aber skeptisch, was die Erfolgsaussichten betrifft. Entsprechende negative Erfahrungen habe er in seiner Zeit in der Gemeindeverwaltung von Steinhöfel gemacht, als es um Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt Arensdorf ging.