Bereit für die großen Bühnen

Christopher Braemer

Berlin (dpa) Mit Fleiß, Disziplin und sicherlich auch etwas Glück haben sie etwas erreicht, was wenige behinderte Musiker schaffen – einen Auftritt in der Berliner Philharmonie. Und die Trommel-Band aus Erfurt macht weiter, die nächsten Termine stehen.

Von der Behindertenwerkstatt auf die große Bühne: Für eine Trommel-Band aus Erfurt ist dieser Traum wahr geworden. Obwohl sie Anfänger sind, verstehen sie sich schon nach wenigen Monaten bestens - und spielten in der Berliner Philharmonie. Doch darauf wollen sie sich nicht ausruhen. Denn Musik ist für sie auch ein bisschen Therapie.

Die Gruppe trifft sich seit März alle zwei Wochen und feilt an afrikanischen Trommel-Rhythmen für ihre nächsten Auftritte. Die junge Bühnenkarriere der Trommler steht im starken Kontrast zu ihrem Alltag in einer Erfurter Behindertenwerkstatt. Dort flechten sie Stühle, wickeln Schokolade ein, schrauben Kugelschreiber zusammen. Die jüngste Trommlerin ist 32, der Älteste um die 60. Weil sie keine Noten kennen, lernten sie die Stücke auswendig. Jedes Mitglied der Trommel-Band hat seine eigene Geschichte: Seh- und Sprechstörungen, Spastiken, motorische Einschränkungen und Konzentrationsschwächen gehören dazu.

Musik ist Balsam für Menschen mit Handicap, sagt Rosemarie Tüpker, Professorin für Musiktherapie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. „Wenn die Musik in den Vordergrund des Erlebens rückt, tritt die Behinderung in den Hintergrund“, erläutert die Expertin. Wichtig sei eine gute sozialpädagogische Betreuung.

Die Krönung war kürzlich ein Auftritt in der Berliner Philharmonie, was vielleicht der Traum eines jeden Musikers ist. Seit 1996 spielt das Orchester des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands (CJD) einmal im Jahr in der Philharmonie. Es wird im Wechsel jeweils von sozialen Projekten begleitet. Letztes Jahr waren Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen, die in Instrument erlernen, mit von der Partie. In diesem Jahr hatten die Erfurter die Ehre.

Maik Benschig ist ein alter Hase in der Band, trommelt seit Jahren. Eine Sonnenbrille trägt er nicht, und anders als Ray Charles ist er von Geburt an blind. Von Lampenfieber will er nichts wissen. „An die Aufregung gewöhnt man sich“, sagt der 39-Jährige mit der Coolness einer alten Rocklegende.

Wie ein klassischer Schlagzeuger hat er sich selbst ein zweites Instrument beigebracht – die Mundharmonika. Benschig steht auch mal mit „Supertalent“ Michael Hirte auf der Bühne – das nächste Mal am 31. Oktober in Potsdam.

Bei einer Probe wird deutlich: Der blinde Trommler fühlt die Musik. Obwohl er noch nicht dran ist, tippeln seine Finger schon langsam auf der Trommel zwischen seinen Schenkeln. Eine süße Melodie klingt durch den Saal, bringt die Frau auf dem Nebenstuhl zum Lächeln. Schließlich der Einsatz – wie befreit trommelt die im Kreis sitzende Truppe drauf los: Zehn Djemben und Congas formen den Rhythmus, der einem Metronom gleicht.

„Sie gehen in der Musik auf, ich bin überrascht von der Disziplin und dem Ehrgeiz“, sagt die Sonderpädagogin Marlen Reinhold nicht ohne Stolz über ihre Schützlinge. Die 29-Jährige betreut die Gruppe seit dem ersten Trommelschlag. „Die Musik schweißt zusammen. Sie gehen besser aufeinander ein und können auch besser mit der Aufregung umgehen.“ Am Anfang sei es holprig gewesen, aber das Rhythmusgefühl sei immer besser geworden. Reinhold spielt selbst in einer Bluesrock-Band namens „Crazy Sunglasses“.

Ina Müller, die seit März Djembe spielt, ist eher schüchtern. Aus der Band ist zu hören, dass sie permanent mit Stöpseln im Ohr rumläuft, die Charts kennt sie in- und auswendig. Ihr Freund bringt ihr Keyboardspielen bei. Dann taut sie doch auf: „Wir sind jetzt eine Band und wir gehen bald auf Tournee, das wird richtig geil.“