Abenteuerliche Szenen am Kreisel Nuhnenstraße

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) ( ) Eine Baustelle am Kreisel in der Nuhnenstraße scheint derzeit einige Autofahrer zu überfordern. Im besagten Kreisverkehr im Westen der Stadt, wo man zum Toom-Baumarkt, zum Real-Einkaufsmarkt und zu Möbel Boss abbiegen kann, wurde eine Baustelle eingerichtet. Hier finden Kanalarbeiten statt, die laut Stadtverwaltung planmäßig noch bis zum 2. November andauern sollen.

Befährt man die Nuhnenstraße von der August-Bebel-Straße aus kommend, muss man vor dem Haus Einstein auf den Messering abbiegen, um zum Super-, Möbel- oder Baumarkt zu gelangen bzw. den Kreisel weiter Richtung Südring befahren zu können. Dies ist auch gut ausgeschildert. Aus Richtung Südring kann man den Kreisel zwar in Richtung Baumarkt und August-Bebel-Straße benutzen, aber nicht Richtung Real abbiegen. Auch hier muss dann die ausgeschilderte Umleitung über den Messering gefahren werden. Wie nicht nur Verantwortliche der Baustelle erzählen, gibt es derzeit allerdings abenteuerliche Szenen, weil sich Autofahrer durch die Baustelle schleichen wollen, obwohl die Umleitung nur wenige Minuten mehr in Anspruch nimmt. So versuchte – wie auf dem Bild zu erkennen – eine Autofahrerin ihren Weg um die Baustelle herum auf dem Gehweg fortzusetzen. Der war jedoch zu schmal und so musste sie in einem spannenden Manöver zurücksetzen und wenden. Andere befahren den Kreisverkehr auch gleich auf der falschen Fahrbahn.

Radfahrer und Fußgänger können die Stelle, obwohl mit Einschränkungen in der Breite, weiter nutzen. Auch die Bushaltestelle, die sich in der Nuhnenstraße in Richtung Südring direkt vor dem Kreisel befindet, ist derzeit außer Betrieb. Die andere Seite des Kreisels soll nach Auskunft der Verkehrsbehörde der Stadt nicht gesperrt werden. Sobald die Bauarbeiten planmäßig Anfang November abgeschlossen sind, soll der Kreisel wieder voll befahrbar sein.