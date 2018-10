Lions-Club startet Adventskalender-Aktion

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Diese Woche hat der Lions Club Strausberg die neunte Auflage seiner Adventskalender-Aktion gestartet. Es werden 4000 Kalender zu einem Verkaufspreis von fünf Euro in Umlauf gebracht. Jeder wird mit einer fortlaufenden Nummer beschriftet sein. Dann werden insgesamt 257 Gewinn-Nummern unter Ausschluss des Rechtsweges und unter notarieller Aufsicht gezogen. Die Besitzer der Kalender mit den Gewinn-Nummern erhalten einen Preis, der hinter dem Türchen des entsprechenden Tages aufgedruckt ist. Alle gezogenen Gewinn-Nummern scheiden aus der laufenden Lotterie aus. Die Mitglieder des Lions Clubs selbst sind vom Gewinn ausgeschlossen. Die Preise, die bis zum 31. Januar 2019 nicht abgeholt werden, verfallen zu Gunsten des Ausspielungszwecks. Der Kalender kann wie bereits in den Vorjahren in allein 17 Sparkassenfilialen zwischen Hoppegarten und Seelow, in diversen Buchhandlungen, in den Filialen von Brillen-Krug und des „Steinofenbäckers“ Dirk Hennig in Märkisch-Oderland gekauft werden.

Aufgrund positiver Erfahrungen mit einem Schulprojektwettbewerb will der Strausberger Lions Club mit dem Verkaufserlös des Adventskalenders wieder den Schulprojektwettbewerb „Lions-Pott“ finanzieren. Im aktuellen Schuljahr wollen die Mitglieder 5000 Euro für Schulprojekte bereitstellen, die soziale Kompentenzen, Gesundheitserziehung, Gewalt- und Suchtprävention fördern. Aber auch naturwissenschaftliche Experimente, Geschichts-, Kultur- und Umweltprojekte kommen für eine finanzielle Förderung in Frage, informiert der Activity-Beauftragte des Lions Clubs, Dieter Eisermann. Die Bewerber können maximal 500 Euro für ihr Projekt erhalten.

Jede Schule im Landkreis Märkisch-Oderland kann sich an der Ausschreibung beteiligen. Der Lions Club hat dazu Unterlagen an die Schulen versandt. Den Lions-Pott für die Schulprojekte hat der Lions Club Strausberg 2013 zum ersten Mal gefüllt. Zuvor wurden schwerpunktmäßig „Klassik für Kinder – Konzerte in Schulen“ bedacht, auch der „Wunschgroßelterndienst Strausberg“ und das „Netzwerk für gesunde Kinder – Familienpate“ gefördert.

In diesem Jahr hat die Serviceorganisation das Besucherzentrum Drei Eichen des Naturparks Märkische Schweiz, das bei der Weltmeisterschaft in den USA erfolgreiche Team Robotik des Heinitz-Gymnasiums Rüdersdorf, die Kindernachsorgeklinik Brandenburg und das Jugendorchester Bad Freienwalde der Kreismusikschule finanziell unterstützt. Die Gewinn-Nummern der Adventskalenderaktion werden täglich im Internet auf der Website http://www.lionsclub-strausberg.de/weihnachtskalender-teil1.htm sowie zusätzlich immer montags in der Märkischen Oderzeitung veröffentlicht. (js)