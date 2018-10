Ein super Jahr für das Neuzeller Freibad

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Es war nicht nur ein Rekordsommer in diesem Jahr, sondern auch eine sehr gute Freibad-Bilanz in Neuzelle. Die Einnahmen sind um einiges höher ausgefallen als im Vorjahr, heißt es aus der Amtsverwaltung. Zu tun ist aber auch nach Saisonschluss noch einiges auf der idyllischen Anlage.

Statt Decken und Handtüchern liegen nun bunte Blätter auf der Wiese im Freibad Neuzelle. Die Badesaison wurde bereits vor einigen Wochen beendet. Aber das heißt nicht, dass es auf der Anlage keine Arbeit mehr gibt. „Der Holzzaun wird nun nach und nach aufgearbeitet“, erklärt Doreen Lagansky, stellvertretende Leiterin im Bauamt der Amtsverwaltung Neuzelle und zuständig fürs Freibad. Ein Weilchen dürfte das dauern, denn auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, da kommen schon ein paar Meter zusammen. Der Bademeister selbst kümmert sich darum.

„Es war eine sehr gute Freibad-Saison“, resümiert Doreen Lagansky, die in dieser Woche die Zahlen von der Kämmerin bekommen hat. „Wir hatten Einnahmen von etwa 40.000 Euro. Das ist richtig gut.“ Im Sommer 2017 waren es ihr zufolge nicht mal 30.000 Euro. Ein fettes Plus also. Das natürlich nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass dieses Geld nicht ausreicht, um alle Kosten für den Freibad-Betrieb zu decken. Dennoch überwiegt die Freude.

Es sei einfach ein sehr guter Sommer gewesen, sagt die stellvertretende Bauleiterin. Im August erholten sich und plantschten an einem Tag mehr als 600 Besucher im Freibad. In dem gesamten Monat wurden gut 3000 Wasserratten und Sonnenanbeter gezählt. Auch im Juli gab es teilweise schon Tage, an denen knapp 500 Kinder und Erwachsene, die Anlage auskosteten.

„Wir sind damit richtig zufrieden“, sagt die Mitarbeiterin der Amtsverwaltung. Und noch etwas freut sie: „Zum Glück hatten wir vor der Saison die zwei Umwälzpumpen instandsetzen lassen. Die haben uns diesmal keine Probleme gemacht.“ Nicht auszudenken, wenn diese ausgefallen wären und das Bad hätte an den heißen Tagen nicht öffnen können. So blieben Schließungen aufgrund von technischen Störungen komplett aus. Lediglich Wind und Regen führten hin und wieder zu veränderten Öffnungszeiten des Bades, das am 19. Mai in die Saison gestartet war.

Eine kleine Reparatur gab es während des laufenden Betriebes. „Die Rutschenstange musste gemacht werden“, berichtet Doreen Lagansky. „Aber da hat uns die Firma Heckmann aus Eisenhüttenstadt schnell und unbürokratisch geholfen. Das war richtig toll.“ Und bis zum nächsten Sommer ist nicht nur der Zaun zu machen. In einem Bereich des Beckens gibt es eine Sprudelpumpe. Die lief dieses Jahr gar nicht, soll aber nun wieder in Ordnung gebracht werden, heißt es aus der Amtsverwaltung.

Ansonsten wurde das Bad bereits winterfest gemacht, die Pumpen außer Betrieb genommen. Ein Teil des Wassers wurde abgelassen, damit es bei Frost nicht das Becken zerstört, denn wenn Wasser friert, dehnt es sich bekanntlich aus. Ganz ablassen darf man es wiederum auch nicht, weil dann die Leitungen in Gefahr wären.

Über eines ist sich Doreen Lagansky klar: „Wir müssten noch bekannter werden.“ Zwar kämen jetzt schon viele Besucher aus Guben und sogar aus Fürstenwalde, aber Potenzial sieht sie da allemal. Zumal Kinder in dem Becken sogar ihr Seepferdchen ablegen können. Nur Schwimmunterricht wird nicht angeboten. Dafür weichen viele Eltern ins Eisenhüttenstädter Inselbad und nach Guben aus.

Wer sich fragt, ob die stark gestiegenen Freibad-Einnahmen in dieser Saison möglicherweise auch aufgrund höherer Eintrittspreise zustande gekommen sind, der darf beruhigt sein. „Die Preise haben wir nicht verändert“, versichert Doreen Lagansky.