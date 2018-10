Woltersdorf will Radweg auf Berliner Gemarkung beleuchten

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Nächstes Jahr soll es werden: Die Gemeinde Woltersdorf erneuert die Straßenbeleuchtung in der Ethel-und-Julius-Rosenberg-Straße sowie in der davon abzweigenden Friedrich-Starke-Straße. Einen Radweg gibt es dann in der Woltersdorfer Ortsdurchfahrt zwar immer noch nicht, dennoch sollen die vielen Radfahrer von der Baumaßnahme profitieren.

Wie Vize-Bürgermeisterin Kerstin Marsand in der Gemeindevertretung anlässlich des Beschlusses ausführte, ist im Verlauf der Planung aufgefallen, dass die Weiterführung des Radweges in Richtung Erkner hinter den bebauten Grundstücken teilweise im Wald weitergeführt wird und derzeit dort ohne Beleuchtung ist. Daher wollen die Woltersdorfer diesen kurzen Abschnitt ebenfalls mit einer Beleuchtung ausstatten. Wie Kerstin Marsand weiter darlegte, sei man dazu gerade in der Abstimmung mit dem Bezirk Treptow-Köpenick und den Berliner Forsten. Denn der Radweg, der dort schon angelegt ist, befindet sich auf Berliner Gemarkung. Die Mehrkosten werden auf 5500 Euro geschätzt. Das Gesamtvorhaben soll, mit der Radweg-Erweiterung, 120 500 Euro kosten. Dabei werden die Grundstückseigentümer laut Beschlussbegründung Anliegerbeiträge in Höhe von 54 890 Euro zu tragen haben. Die Gemeindevertretung folgte dem Vorschlag einstimmig. Monika Kilian von der SPD warf die Frage auf, wie sich die weitere Beleuchtung des Radwegs darstellt: „Bleibt es in Erkner dunkel?“

Die Beleuchtungssituation treibt mehrere Radfahrer um, so Andreas Otto, der mehrfach täglich auf der Strecke unterwegs ist. Dass die vorüberfahrenden Autos für Licht sorgen, ist für ihn ein schwacher Trost: „Die blenden auch.“

Allerdings verläuft der vom Land Brandenburg gebaute Radweg, der auch im Schülerverkehr eine große Rolle spielt, auf etwa 300 bis 400 Metern auf Berliner Gemarkung. Die von Erkner endet in Richtung Norden an der Straße Am Reiherhorst, nördlich von dort auf der Westseite der Woltersdorfer Landstraße, erklärt Karla Kosche vom Bauamt. Da ist der Gehweg beleuchtet. Wegen einer Beleuchtung des Radwegs auf Berliner Gemarkung will Erkner jetzt Kontakt mit den Nachbarn aufnehmen.(je)