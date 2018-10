Luft am „Pankebogen“ nicht belastet

Kai-Uwe Krakau

Das Wort „Panke“ tragen beide Vorhaben im Namen, doch das eine ist eine private, das andere eine öffentliche Investition. „Beide Projekte werden noch oft in einen Topf geworfen“, meinte Michael Junghans am Mittwochabend bei einem Vor-Ort-Termin an der Großbaustelle. Zu der Besichtigung hatte die Linksfraktion der Bernauer Stadtverordnetenversammlung eingeladen. Zur Enttäuschung einiger Teilnehmer konnte aber nicht das Bauprojekt mit den geplanten 600 Wohnungen in Augenschein genommen werden. Interessantes hatte der Vorsitzende des Vereins „Panke-Park“ aber trotzdem zu berichten. So konnte Junghans die Befürchtungen zerstreuen, die Luft sei über dem Gelände belastet. „Jüngste Messungen haben ergeben, dass alles unbedenklich ist“, erzählte er. Dies sei der Projektgruppe erst vor wenigen Tagen mitgeteilt worden. Es gebe folglich keine giftigen Ausgasungen nach dem Chemie-Unfall.

Vorbei an den aufgeschütteten Hügeln für die Zauneidechsen – die acht Habitate haben rund 200 000 Euro gekostet – ging es zum „Gottesauge“. Der künstliche See, bepflanzt mit Teichrosen, fließt in den Teufelspfuhl ab. „Die Idee, hier einen Vorfluter einzurichten, hat leider nicht gegriffen“, sagte Junghans.

Zur Wohnanlage konnte der Vereins-Vorsitzende berichten, dass für die Häuser 1 bis 6 alle Verträge geschlossen sind. Eine weitere Zahl ließ aufhorchen: Alle 600 Wohnungen seien innerhalb kurzer Zeit verkauft gewesen. Zum Vermietungsstand konnte Junghans allerdings nichts sagen.

„Wir werden hier drei Spielplätze haben“, so der Vereinsvorsitzende weiter. Aus zunächst drei geplanten Übergängen in den Park sind inzwischen zwei geworden. „Vielleicht sollte man darüber nachdenken, dies wieder zu ändern“, sagte Junghans. Laut gültigem Bebauungsplan müsse der Wohnpark „eingefriedet“ werden. Vor zu hohen Mauern müsse man aber wohl keine Angst haben, hieß es in der Runde.

Die errichtete Filteranlage hat aus dem Grundwasser, so konnte Junghans berichten, seit ihrer Inbetriebnahme bereits rund fünf Tonnen Fluorchlorkohlenwasserstoffe herausgefiltert. Das Wasser werde in Richtung Teufelspfuhl geleitet. „In zehn Jahren können wir darin vielleicht wieder baden“, meinte ein Teilnehmer.

Die vorgesehene Kindertagesstätte wird es nun ohne Begegnungszentrum geben. „Es war ein schöner Traum“, so Junghans. Für die öffentliche Nutzung gebe es lediglich einen Raum. „Vielleicht ändern sich mal die politischen Verhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung“, blickte Hildegard Bossmann (Linke) schon mal optimistisch in die Zukunft.