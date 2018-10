SPD reagiert auf Vorstoß zum Finowkanal

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Zu Wochenbeginn hatten Vertreter der CDU in Eberswalde erklärt, den Erhalt des Finowkanals zum Thema für die Landtagswahl 2019 zu machen. Der Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen, Landtagskandidat Danko Jur und EU-Abgeordneter Christian Ehler forderten mehr Verantwortung vom Land, das sie auch in einem nun eingegangen Positionspapier als „originär zuständig für den Wassertourismus“ sehen.

„Grobes Foul durch die CDU“, lautet die erste Reaktion des frisch gewählten Vorsitzenden der Barnimer SPD Martin Ehlers. „Die Position der SPD ist eine konstruktive. Anders als HerrKoeppen behauptet, handelt es sich um eine Bundeswasserstraße. Warum dann der Bund nicht zuständig sei, erschließt sich mir nicht. Auf diese Erklärung bin ich gespannt“, lässt Ehlers in einer Pressemitteilung wissen. Darin bezweifelt der Sozialdemokrat auch, dass die Lösung in der von Danko Jur vorgeschlagenen Landesstiftung liegt. Von Jur würde er gern wissen, wieviel Kapital eine solche Stiftung benötigen würde, um einen ganzen Kanal zu finanzieren.

Ehlers bekräftigt, dass die SPD unbedingt möchte, dass der Finowkanal als Wasserstraße offen bleibt, ihn aber nicht für den Wahlkampf missbrauchen zu wollen. Der Barnimer Parteivorsitzende fordert CDU-Mann Koeppen auf, hinsichtlich eines Wassertourismuskonzepts in der Unionsfraktion und beim Bundesverkehrsminister Tempo zu machen. „Auf politische Konkurrenten raufhauen und nicht durchdachte Politikkonzepte in den Raum werfen, das ist kein Ansatz der SPD im Landkreis Barnim“, schreibt Ehlers.

Derweil weist auch Péter Vida (BVB Freie Wähler) darauf hin, dass sein Antrag „Schleusenbetrieb am Finowkanal sichern – Land mit in die Pflicht nehmen“ auf der jüngsten Landtagssitzung abgelehnt worden sei – auch von der CDU. Darin fordert Vida die Landesregierung auf, sich für ein verbessertes Angebot an die Anrainerkommunen zur Übernahme der Schleusen einzusetzen und eigene Möglichkeiten der Förderung zu prüfen. Ein Entschließungsantrag der CDU-Fraktion mit ähnlichen Forderungen wurde in besagter Sitzung ebenfalls abgelehnt. (mm)