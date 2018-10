Loks lärmen vor der Haustür

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Familie Duwensee kämpft seit Jahren mit Rechtsanwalt, Schreiben an Bahn, Firmen, Politiker, Verwaltungen und Anzeigen gegen den Bahnlärm vor ihrer Haustür. Rund tausend Euro und hunderte Stunden Freizeit hat das bereits gekostet.

Birgit Duwensee ist in der Lefevrestraße in Schwedt aufgewachsen. An der Bahn. Sie weiß, dass Züge Lärm machen. Als ihre Mutter verstarb, ist sie mit ihrer Familie wieder ins Elternhaus an der Bahnstrecke zurückgekehrt. Was stört sie heute? Birgit Duwensee: „Die Rücksichtslosigkeit.“

Beim Halten laufen die Antriebsaggregate und Lüfter von Loks weiter, zeitweise über Stunden. Lokführer eines österreichischen Bahnunternehmens erklärten den Duwensees auf Nachfrage, sie dürfen ihre Fahrzeuge nicht abschalten. Der Fahrdienstleister im benachbarten Dienstgebäude erklärte sich für nicht zuständig. In anderen Fällen gab es ein Einsehen. Mancher Lokführer schaltet sein Fahrzeug während der Haltephase ab. Stille kehrte ein.

Der Zugverkehr insgesamt aber lärmt stärker als früher, empfindet Birgit Duwensee. Sie beschreibt ihn so: „Manchmal klingt das wie eine aufheulende Flugzeugturbine. Hochfrequente Töne sind noch schlimmer.“ Ihr Sohn Karl-Friedrich empfindet den Wechsel dumpfen Dröhnens der Dieselloks und hohen Pfeifens der E-Loks als besonders unangenehm und belastend. Eine Lok klinge wie eine riesige Kreissäge, „wie ein Folterton“, sagt er. Kommen die lärmenden Loks, flüchtet die Familie aus dem Garten. Türen und Fenster im Haus werden geschlossen.

„Seit sechs Jahren können wir nachts die Fenster nicht mehr öffnen“, sagt Duwensee junior. Nicht nachvollziehbar ist für die ganze Familie, dass Bremsprobe und wagentechnische Untersuchung auch vor dem Grundstück durchgeführt werden, wenn ein Zug bereits aus der Papierfabrik kommt. Also bereits dort vorgenommen sein müsste.

Im Laufe der Jahre ist die Lärm- und Abgasbelastung gewachsen, schätzen die Duwensees ein. Wie vertragen sich die Lärm- und Abgasbelastungen mit dem Bundesemissonsschutzgesetz, das auch für den Betrieb von Schienenfahrzeugen fordert, vermeidbare Emissionen zu verhindern und unvermeidbare auf ein Mindestmaß zu beschränken, fragte die Familie längst auch öffentlich.

Karl-Friedrich Duwensee hat die Zustände auch auf der Bürgerveranstaltung der Stadtverwaltung Schwedt zum neuen Lärmaktionsplan beschrieben. Die Stadtverwaltung legte den Fall Duwensee dem Eisenbahn-Bundesamt vor, der Eisenbahnaufsichtsbehörde. Am Ende der fünfseitigen, detaillierten Antwort des Amtes heißt es nüchtern: „Bei allem Verständnis für die beklagten Lärmbelästigungen, hatte das Eisenbahn-Bundesamt ... grundsätzlich rechtlich keine Möglichkeit gesehen, diesbezüglich aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegenüber der DB Netz AG und/oder den entsprechenden Eisenbahnverkehrsunternehmen anzuweisen. Das Eisenbahn-Bundesamt hat rechtlich keine Möglichkeiten, Nutzungseinschränkungen der Betriebsanlagen und Fahrzeuge anzuordnen...“ Familie Duwensee wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, Abwehransprüche gemäß §§ 1004 und 906 des Bürgerliches Gesetzbuch gegenüber der DB Netz AG geltend zu machen.

Die Familie gibt nicht auf, weder ihr Heim noch den Versuch, den Lärm einzudämmen. Aber allein, so scheint es ihr, kämpfe sie wie David gegen Goliath.