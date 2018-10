Schwimmspaß bis Film-Marathon

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Das Musical-Camp des Christlichen Vereins Junger Menschen Oderbruch (CVJM) steuert mit der Pemiere des neuen Stücks „Petrus der Jünger“ am Sonnabend um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Seelow seinem Höhepunkt zu. Doch auch für die zweite Woche der Herbstferien haben sich die CVJM-Mitarbeiter noch drei Angebote einfallen lassen, für die sich Interessierte allerdings rechtzeitig – meist bis Sonnabend – anmelden sollten.

So geht es am Dienstag ins Freizeitbad „Schwapp“ nach Fürstenwalde. Teilnehmen können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, so Mark Steiner, Leiter des CVJM-Jugendhauses in der Wriezener Hospitalstraße 38. Treffpunkt ist dort um 10 Uhr. Die Rückkehr ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Der Unkostenbeitrag liegt bei 14 Euro pro Person. Mitzubringen sind Badesachen, Taschengeld oder/und Verpflegung.

Der Back-Workshop aus den Sommerferien erlebt dann am Donnerstag zwischen 10 und 15 Uhr eine Neuauflage im CVJM-Jugendhaus. Mitmachen können auch hier Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die neben dem Unkostenbeitrag von vier Euro pro Person jeweils auch eine Schürze dabei haben sollten.

Ein Harry-Potter-Marathon für Teenager ab zwölf Jahren ist für den Freitag vorgesehen. Weil alle acht Filme gezeigt werden sollen, endet diese Aktion erst am Sonnabendnachmittag gegen 15.30 Uhr. Treffpunkt ist am Freitag um 14.20 Uhr am CVJM-Jugendhaus in Wriezen. Der Unkostenbeitrag liegt bei drei Euro pro Person. Teilnehmer sollten Isomatte, Schlafsack und Waschzeug dabei haben. Anmeldeschluss ist Dienstag.

Mehr zu den Angeboten und Anmeldungen im Internet unter www.cvjm-iko.de oder bei Facebook.