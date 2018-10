Platz vor dem Rathaus und andere Vorhaben

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Kreisstadt hat gute Aussichten, in mehreren Förderprogrammen in den kommenden Jahren Mittel zu erhalten. Um in den Genuss von Geldern zu kommen, sind verschiedene Hürden zu nehmen. Die Stadtverordneten haben in ihrer jüngsten Beratung eine sogenannte Gebietskulisse für das Programm „Kleine Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ beschlossen. Das heißt, damit wurden Schwerpunktvorhaben festgelegt. Das sind im festgelegten neuen Sanierungsgebiet u.a. die Modernisierung des ehemaligen Kaufhauses sowie weitere angrenzende Gebäude in der Küstriner Straße und in der Ernst-Thälmann-Straße, der Platz vor dem Rathaus, die Stellplatzanlage zwischen Sparkasse und Rathaus. Außerhalb des Sanierungsgebietes sind Vorhaben im Kulturhaus sowie an dessen Außenanlagen, am Alten Pfarrhaus (Naturkostladen), in der Sparkassenarena und im EWE-Stadion in der Robert-Koch-Straße in die Gebietskulisse aufgenommen worden.

Ein gleiches Prozedere – Festlegung der Gebietskulisse – ist für das Programm „Aktives Stadtzentrum“ nötig. Die Stadtverordneten stimmten mit ihrem Beschluss für die Festlegung verschiedener Förderschwerpunkte auch in diesem Programm. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung des Quartiers Nord-Ost, Vorhaben im Bereich der schulen, Maßnahmen zur Sicherung der Barrierefreiheit sowie im Bereich Wohnen. Mit dem Beschluss ist zunächst der Weg für die Beantragung von Mitteln geebnet.