Tradition und Moderne

Kai-Uwe Krakau

Bernau/Eberswalde (MOZ) Der bisherige Leitfaden stammte aus dem Jahr 2009, höchste Zeit also, um aktuelle Trends und Entwicklungen aufzunehmen. Insgesamt 58 Maßnahmen zu sieben Themenfeldern, darunter Kultur, Natur und Gesundheit sowie Ländlicher Tourismus und Einzelhandel, wurden einer Prüfung unterzogen. Das grundsätzliche Ergebnis: Künftig soll weniger auf Quantität und mehr auf die qualitative Aufwertung der Angebote gesetzt werden. Auch die Barrierefreiheit als ein Querschnittsthema müsse eine hohe Priorität erhalten, hieß es aus dem Bernauer Rathaus.

Im Bereich Kultur soll beispielsweise das „Mittelalter“ nicht mehr zu stark herausgestellt werden, sondern mehr im Bezug zur Stadt sowie im Gesamtkontext der Geschichte betrachtet werden. Der Begriff werde inzwischen inflationär benutzt und von zahlreichen Wettbewerbern vermarktet. Die „Hussiten“ seien aber weiterhin ein wichtiger Baustein der Bernauer Geschichte und Tradition, so die Tourismusexperten.

Auch eine Stärken/Schwächen-Analyse wurde vorgenommen. Als positiv wurden unter anderem die Nähe zu Berlin, eine hohe Auslastung in den Hotels und Pensionen sowie historische Bauwerke und Sehenswürdigkeiten bewertet. Zu den Herausforderungen gehören der starke Wettbewerb durch das hauptstädtische Angebot sowie fehlende neue gastronomische Highlights.

Künftig will sich Bernau als eine „beschauliche, grüne Stadt ganz nah an der Metropole“ präsentieren. Man stehe für das „erlebbare Nebeneinander von Historie und Moderne“, das sich in der städtischen Geschichte und Architektur widerspiegele. Mit dem Unesco-Welterbe Bauhaus Denkmal Bundesschule Bernau habe man zudem ein touristisches Pfund, um national und international neue Zielgruppen anzusprechen, heißt es. Als Zielgruppen haben die Experten den intellektuellen Kulturliebhaber, den qualitätsbewussten Entschleuniger sowie den genussorientierten Natururlauber ausgemacht.

Insgesamt neun Schlüsselmaßnahmen listet das Tourismuskonzept auf. Dazu gehören die Verbesserung der Willkommensatmosphäre und der Aufenthaltsqualität, die Schaffung einer Infrastruktur im Unesco-Welterbe Bauhaus Denkmal Bundesschule Bernau, die konsequente Fortführung und Umsetzung der Konzepte, Ideen und Planungen am Gutshof Börnicke sowie die Ergänzung der touristischen Wegeinfrastruktur.

Zu den einzelnen Vorhaben gehören beispielsweise die Einrichtung von Leihstationen für Fahrräder und die bedarfsgerechte Anpassung der Öffnungszeiten beim innerstädtischen Einzelhandel. Die Stadtverordneten betätigten mehrheitlich das Tourismuskonzept.