Gemeinde Schorfheide feiert 15-Jähriges

Investitionsfreudig: Schorfheide steckt viel Geld in Infrastruktur. Im Mai wurde etwa die Promenade in Altenhof erneuert. Dank der Struktur als Großgemeinde kann viel Geld in Einzelprojekte fließen. © Foto: Thomas Burckhardt

Alle an einen Tisch: Die Idee des alljährlichen Schorfheidefrühstücks ist es, alle Einwohner der weiträumigen und historisch teils nicht zusammengehörenden Dörfer enger zu vernetzen. Viele Vereine und Einrichtungen nutzen das Fest, um sich vorzustellen. 2017 traf sich die Gemeinde zum Frühstück in Eichhorst. © Foto: Thomas Burckhardt

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Vor genau 15 Jahren wurde die Gemeinde Schorfheide mit dem Zusammenschluss von Groß Schönebeck und der Gemeinde Finowfurt aus der Taufe gehoben. Das Jubiläum ist Anlass, zugleich einen Blick zurück und nach vorn zu richten.

Am 26. Oktober 2003 um 0 Uhr erblickte die Gemeinde Schorfheide das Licht der Welt. Im Zuge der Gemeindereform haben sich dereinst die Gemeinde Finowfurt, die bereits aus fünf Ortsteilen bestand, und Groß Schönebeck mit seinen drei zugehörigen Dörfern zusammengeschlossen.

Mit einer Fläche von 237 Quadratkilometern ist Schorfheide die größte Flächengemeinde im Barnim. Die Größe ist etwas mehr als ein Viertel von Berlin, vom Ortsteil Lichterfelde bis Schluft sind es über 30 Kilometer Entfernung.

Gestartet ist die Gemeinde damals mit 10.075 Einwohnern in den insgesamt neun Ortsteilen. Heute sind es nach aktuellen Zahlen des Melderegisters 10329 Menschen. Der von der Landesregierung prognostizierte Exodus des ländlichen Raumes findet hier jedenfalls nicht statt. Zu den Einwohnerzahlen kommen zudem noch viele Berliner, die ihren Wochenendsitz in Böhmerheide, am Üdersee oder auf den Campingplätzen haben.

Auch wirtschaftlich steht die Gemeinde gut da. Viele mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe haben in Schorfheide ihren Sitz. Die Einnahmen durch die Gewerbesteuer belaufen sich für 2017 auf über 3,7 Millionen Euro, 2003 waren es nicht einmal 800.000 Euro. Auch die Arbeitslosigkeit ist historisch gesehen auf einem niedrigen Niveau. Wer vor Ort nichts findet, pendelt nach Berlin, das dank der A 11 schnell erreichbar ist.

Ein Blick auf den Schuldenberg zeigt ebenfalls, dass sich die Gemeinde positiv entwickelt: 2003 waren es 7,5 Millionen Euro Schulden, was einer pro Kopf Verschuldung von 714 Euro entspricht. Heute stehen noch 6,35 Millionen zu Buche und damit 632 Euro pro Kopf.

Als 2003 die Fusion zur Mega-Gemeinde vollzogen wurde, kommentierte die MOZ, dass es doch „schier unmöglich sei, das riesige Gebiet zu überblicken“. Anders ausgedrückt, in jedem Fall eine große Herausforderung. Fünfzehn Jahre später zeigt sich, dass es durchaus gelungen ist. Bürgermeister Uwe Schoknecht hat in den vergangenen Jahren eine effiziente und gut aufgestellte Verwaltung aufgebaut. Anliegen aus den Ortsteilen werden zumeist zeitnah behandelt, auch Bürgeranliegen finden Gehör in Finowfurt.

Schoknecht spricht gern von „meinen neun Kindern“, deren Wünsche und Probleme er unter einen Hut bekommen müsse. Wie in wohl jeder schrecklich netten Familie, sind auch die neun Kinder der Gemeinde höchst unterschiedlich in ihren charakterlichen Anlagen. Es gibt brave, eigensinnige, unbedarfte, rebellische, forsche, bescheidene, fromme, gierige und zurückhaltende unter ihnen. Was alle eint: Sie haben hohe Erwartungen und viele Wünsche. Dies wird gerade aktuell in der Debatte um den Doppelhaushalt 2019/20 deutlich. Alle Interessen zu berücksichtigen, bei nicht allzu üppiger Kassenlage, erfordert viel Geschick. Der erste Entwurf lässt weiter auf sich warten.

Schaut man sich die Zusammensetzung der Gemeindevertretung an, so sieht man eine durchaus paritätische Verteilung. Obwohl die Gemeinde mit nur einer Liste zur Kommunalwahl antritt, ist doch aus jedem der neun Dörfer ein Vertreter dabei. Lediglich das kleinste Dorf Schluft hat keinen Mann in Finowfurt. In den vergangenen Jahren ist viel passiert in Schorfheide: Es wurde kräftig in die Infrastruktur und die touristische Entwicklung investiert, so etwa beim Jagdschloss in Groß Schönebeck, dem Schlossgut Lichterfelde und in die Altenhofer Promenade.

Auch eine gemeinsame Identität zu schaffen, ist nach 15 Jahren, wenn auch nicht perfekt, doch als gelungen zu bezeichnen. So hat Schorfheide seit August 2007 ein eigenes Wappen. Zudem klebt auf vielen Autos mittlerweile der lokalpatriotische und zugleich identitätsstiftende Schriftzug eines stilisierten Hirschen mit dem Schriftzug Schorfheide. Veranstaltungen, wie das jährliche, abwechselnd in den Ortsteilen stattfindende Schorfheidefrühstück, helfen dabei, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Selbst Kritiker geben zu, dass es, auch wenn noch nicht jeder Schluft oder Klandorf kennt, mittlerweile doch ein gewisses Wir-Gefühl der Schorfheider vorhanden ist. Das schließe ja Konflikte, Streitereien und Egoismen nicht aus. Ganz so wie in einer normalen Familie eben.