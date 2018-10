Rauswurf aus der Komfortzone

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Du wähnst die Welt bei dir zu Hause, die Wirklichkeit sieht anders aus, stellte der Dichter Friedrich Witte einst fest. Für etwa 14 500 Kunden der Schwedter Stadtwerke bekommt dieser Satz am 6. November, wenn sie ihre Fernsehgeräte morgens anschalten wollen, eine ganz eigene Bedeutung. In der Nacht vom 5. November um 24 Uhr bis zum 6. November um 6 Uhr verändern die Stadtwerke die Kanal- und Frequenzbelegung. In dieser Zeit ist TV- und Hörfunk nicht möglich.“

Der Stadtwerke-Brief mit diesen Informationen flatterte den Kunden dieser Tage in die Briefkästen. Darauf hin meldeten sich vor allem ältere Schwedter und fragten bei der MOZ nach: Was sollen wir tun, wenn wir den Fernseher nicht selbst programmieren können, wer hilft uns und was kostet das? „Zwei lokale Service-Partner der Stadtwerke helfen gern: Media-Markt im Oder-Center oder Fernsehservice Voß, Bertha-von-Suttner Straße“, erklärte Stadtwerke-Pressesprecherin Karin Hadinek. Media-Markt-Geschäftsführer Henry Wittkowsky bestätigte, dass er die Dienstleistung anbietet. Abgewickelt wird sie über ein Partnerunternehmen. Was kostet das? Marco Schramm: „Wir haben dafür Fixpreispakete. Eine Stunde inklusive Anfahrt kostet 69 Euro.“

Warum die Kunden zeitweilig aus der Komfortzone geworfen werden, erklären die Stadtwerke so: „Das Breitbandkabelnetz steht nicht nur für TV-und Hörfunk, sondern nach Modernisierung und Rückkanalfähigkeit auch für Telefon und Internetdienste zur Verfügung. Die Anforderungen an immer höhere Internetbrandbreiten haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Aktuell bieten die Stadtwerke in ihrem Netz 500 Mbit/s an. Um allen Anforderungen gerecht zu werden wie qualitativ hochwertiges Fernsehen in HD-Qualität, gute Sprachqualität beim Telefonieren und zunehmende Download-Geschwindigkeiten, ist die Frequenzumstellung und Optimierung im stadtwerkeeigenen Breitbandkabelnetz erforderlich.“ Torsten Henschel, stellvertretender Abteilungsleiter Bereich Telekommunikation, sagt: „Wenn der Programmsuchlauf beendet ist, sind wieder alle Programme zu empfangen. Software und Technik sind bereits getestet.“ Einschließlich Funktionscheck brauchen zwei Mitarbeiter fünf bis sechs Stunden, alles einzuspielen und störungsfrei an den Start zu bringen. (dir)