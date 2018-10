Unsanierte Übergabe ist möglich

Ines Weber-Rath

Reitwein Mit ihrer Ankündigung, eine Reihe von Landesstraßen abstufen zu wollen, hat Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) für Unruhe in betroffenen Gemeinden gesorgt. Reitwein sucht Verbündete zum Protest.

Was ist eigentlich darunter zu verstehen, dass das Land die Abstufung mit einem Förderprogramm begleiten will? Das haben sich die Reitweiner Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Beratung gefragt. Sie machen sich ernsthaft Sorgen, dass ihre Gemeinde die Landesstraße 331 vom Abzweig der B112 bis zum Oderdeich „übergeholfen“ kriegt, wie Bürgermeister Detlef Schieberle sagte.

Die in Alt Tucheband beginnende und über Rathstock nach Reitwein führende Landesstraße steht in der vom Infrastrukturministerium veröffentlichten Abstufungsliste. Doch ob sie zur Kreis- oder gleich zur Gemeindestraße abgestuft werden soll, wissen die Reitweiner noch nicht. „Das ist alles noch unklar“, sagt Schieberle.

Reitweins Bürgermeister verweist auf den nicht besonders guten Zustand des mehr als fünf Kilometer langen Abschnitts in der Gemarkung seines Dorfes. – Auch wenn die L331 noch längst nicht so marode ist wie ihre ebenfalls zur Abstufung vorgesehene Schwester, die L332 vom Abzweig der B167 in Dolgelin über Sachsendorf bis nach Rathstock.

Die Reitweiner Abgeordneten befürchten speziell, dass ihre Gemeinde den Abschnitt der Landesstraße unsaniert, nur mit der Zusicherung, es gebe Fördergeld zur Sanierung, übergeben bekommen könnte. „Wir könnten uns nicht mal den Eigenanteil leisten“, betont Schieberle.

Er erinnert an eine Zusicherung des damaligen Umweltministers und späteren Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) nach dem 1997er Hochwasser, das Land werde für die Deichverteidigung relevante Straßen instand setzen. Passiert sei nichts dergleichen, sagt Reitweins Bürgermeister. Er will den Kontakt zu Vertretern anderer betroffener Gemeinden suchen, um den Protest und mögliche Forderungen ans Land zu bündeln.

Die Befürchtungen sind durchaus begründet, lässt Landrats-Pressesprecher Thomas Berendt durchblicken. Zwar liege dem Kreis noch keine Übersicht vor, welche Abschnitte in dem 150-Kilometer-Landesstraßennetz in Märkisch-Oderland, die abgestuft werden sollen, Kreis- und welche Gemeindestraßen werden sollen. Aber Fakt sei, dass „die Einstandspflicht gesondert betrachtet werden darf“, so Berendt. Das heißt: Das Land dürfte die Straßen unsaniert übergeben und erst dann mit dem Kreis oder den Kommunen über die Art und den Umfang der Sanierung verhandeln. Der Landkreis selbst streite seit drei Jahren über eine Straße, so der Kreissprecher.

Zu den Landesstraßen, die Ministerin Schneider in Märkisch-Oderland abstufen will, sehe der Landkreis „durchaus noch Diskussionsbedarf“, hatte der Beigeordnete Rainer Schinkel in der jüngsten Kreistagssitzung auf Nachfrage des Golzower Bürgermeisters Frank Schütz (SPD) erklärt. Entscheidend ist die Verkehrsbedeutung einer Straße.