Herbstblues nach dem Super-Sommer

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Bauunternehmen klagen nicht, im Handel sind die Umsätze gestiegen, die Dienstleister sind zufrieden. Trotz alledem sieht die Wirtschaft etwas bang ins nächste Jahr.

Volle Auftragsbücher, steigende Umsätze und teils auch Gewinne: Rund 94 Prozent der Unternehmen in Ostbrandenburg bezeichnen ihre Geschäftslage in der Herbst-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK) als zufriedenstellend oder gut. „Das ist ein sehr hoher Wert“, sagt Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg. Ähnlich sieht es in den Bezirken der Kammern Potsdam und Cottbus aus. 94 Prozent der befragten Unternehmen der IHK Cottbus sprechen von einer guten Lage. Zwischen Prignitz und Fläming sind nur vier Prozent der 1377 einbezogenen Unternehmen nicht zufrieden.

Die 310 Ostbrandenburger Betriebe, die sich an der Umfrage beteiligten, schätzen ihre Situation sogar besser ein als die Unternehmen in Deutschland insgesamt. Auf die Frage nach der Zukunft zeigt sich ein anderes Bild. Da sind die Ostbrandenburger deutlich pessimistischer als der Durchschnitt der Kollegen in Deutschland. „Das ist schwer zu erklären“, meint Schülke. Eine Mentalitätsfrage?

Die aktuelle Situation in den Branchen gibt jedenfalls keinen Anlass für Trübsinn. Der Bau boomt. Die Auftragsbücher haben sich im Sommer noch einmal gut gefüllt, während es in der Industrie leichte Rückgänge gab. Aber auch hier sind rund 90 Prozent der Firmen zufrieden. Bei fast 37 Prozent der befragten Händler stiegen die Umsätze. Gleichzeitig machte der Handel aber weniger Gewinn. Besonders der Großhandel hatte mit Einbußen zu kämpfen, während der Einzelhandel die Erträge steigerte. Auch die Dienstleistungsbranche verzeichnet leicht gestiegene Umsätze. Im Verkehrssektor gingen diese zurück, unter anderem durch die Auftragsrückgänge im verarbeitenden Gewerbe. Allerdings sind fast alle Befragten hier zufrieden und die Verkehrsbranche schaut am optimistischsten in die Zukunft. Keiner der Befragten befürchtet eine Verschlechterung. Anderes als die Händler, von denen ein Drittel skeptisch ist – trotz bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes.

Die unberechenbare Wirtschaftspolitik der USA, der Brexit sorgen für Verunsicherung. Vor allem drücken hausgemachte Probleme wie hohe Energiepreise und Fachkräftemangel. Einige Firmen sehen laut IHK Ostbrandenburg dadurch sogar ihre Existenz bedroht. Ein Zuwanderungsgesetz müsse jetzt schnell kommen, so Gundolf Schülke. Derzeit haben fünf Prozent der Fachkräfte in Ostbrandenburg ausländische Wurzeln. 41 Geflüchtete haben gerade eine Ausbildung begonnen. Eine Verbesserung der Lage verspricht sich die IHK Ostbrandenburg vor allem von einer frühzeitigen Berufsorientierung der Schüler. Dabei konkurriert Brandenburg mit Berlin um märkische Azubis. Aber auch um Arbeitskräfte. Derzeit sind im Kammerbezirk 5000 Stellen unbesetzt. Drei Mal so viele Ost-Brandenburger aber pendeln zur Arbeit über die Landesgrenzen hinaus. Das ist auch eine Lohnfrage: „Die Arbeitgeber müssen attraktive Angebote machen, um konkurrenzfähig zu sein gegenüber ihrer Umgebung“, meint Schülke.

In das neue Jahr blickt die Wirtschaft mit etwas verhaltenen Erwartungen. Es wird mit einem leichten Abschwung der Konjunktur gerechnet.