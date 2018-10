GLG etabliert weitere Info-Reihe

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) „Mit der Wunde entlassen – wie weiter?“, mit dieser Frage beschäftigten sich Rita Lachmann und Alexandra Weise am Mittwochabend beim „Pflege-Mittwoch“ in der Freizeit- und Begegnungsstätte der GLG im Westend-Center. Trotz eher geringen Zuspruchs entwickelte sich zwischen den Referenten und den Gästen, darunter auch Pflegekräfte aus der Region, eine interessante Debatte um die Versorgung chronischer Wunden. Ein Thema, das allein aufgrund der hohen Quote an Betroffenen von Bedeutung ist. Immerhin, so erfuhren die Zuhörer, leiden drei bis vier Millionen Menschen in Deutschland an chronischen Wunden, darunter 60 Prozent infolge eines „offenen Beines“. Die Versorgung verursache Kosten von vier bis fünf Milliarden Euro pro Jahr. Für die Patienten selbst seien die Wunden vor allem oft mit Schmerzen, Scham, Schlafstörungen, Frus-tration und Angst verbunden, so die Expertinnen aus Erfahrung. Weshalb es auf eine fachgerechte Betreuung ankomme.

Vor wenigen Monaten hat die Ambulante Pflege- und Service GmbH des Klinikkonzerns GLG die Reihe „Pflege-Mittwoch“ gestartet. Sie erfreue sich einer wachsenden Resonanz, so Robert Schindler, stellvertretender Pflegedirektor der GLG. Auch wenn diesmal das Interesse überschaubar war. Die Reihe ergänze den „Medizinischen Dienstag“ im Paul-Wunderlich-Haus, bei dem rein medizinische Themen, Krankheitsbilder, im Zentrum stehen. „Wir rücken stärker die vielfältigen Aspekte der Pflege in den Fokus“, so Schindler. Auch mit ganz praktischen und alltagstauglichen Fragestellungen sowie Hinweisen.

Der „Pflege-Mittwoch“ ist nur eines von mehreren Angeboten in der Freizeit- und Begegnungsstätte. Daneben gebe es montags bis freitags jeweils am Nachmittag Beschäftigungsangebote. Besonders beliebt, so Schindler, seien die Bastelangebote bei den Senioren.

Der ambulante Pflegedienst der Gesellschaft für Leben und Gesundheit war im Februar 2017 ins Westend-Center umgezogen. Kurz darauf eröffnete das Unternehmen am Standort eine Intensivpflege-WG mit sechs Plätzen. Aktuell seien vier Plätze belegt. In den vergangenen Monaten sei der Pflegedienst noch einmal deutlich gewachsen – auf 165 Mitarbeiter. Die versorgen und betreuen knapp 600 Patienten in der Region. Pflegedienstleiterin sei seit 1. Mai Christine Reimann. Trotz angespannter Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie anhaltender Suche von Fachkräften, so die Einschätzung von Robert Schindler, zeige die GLG-Initiative „Starke Pflege 2020“ erste Erfolge.(vp)

Nächster Pflege-Mittwoch: 28. November, Thema Leistungen der Pflege- und Krankenkasse; mit der AOK