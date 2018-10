Klagende müssen nun mehr zahlen

MOZ

Zechin (MOZ) Einen anderen Ausgang als erwartet haben die Klagen von fünf Grundstücksbesitzern in Friedrichsaue erbracht. 2014 und 2015 war die komplette Straßenbeleuchtung im Zechiner Ortsteil Friedrichsaue erneuert worden. Die Gemeinde konnte dafür Fördermittel einwerben. Im Vorfeld waren die Anwohner in Versammlungen über das Vorhaben informiert worden. Laut damals geltender Straßenbaubeitragssatzung mussten die Grundstückseigentümer die Hälfte der Kosten tragen. Dagegen klagten einige. Mit der Konsequenz, dass sie nun sogar 60 Prozent der Beiträge übernehmen müssen.

„Das Gericht hat in seiner Prüfung Mängel an der Zechiner Straßenbaubeitragssatzung festgestellt“, so Hauptamtsleiter Guntram Glatzer. „Die Vorteilsnahme liege höher als von der Gemeinde berechnet.“ Bemängelt hat das Gericht zudem, dass bei der besagten Maßnahme keine konkrete Abgrenzung der einzelnen Straßenabschnitte vorgenommen worden war. Dies haben die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Mittwochabend nun nachgeholt. Sie fassten vier Beschlüsse.

Zum einen wurde die Straßenbaubeitragssatzung entsprechend der Hinweise und Auflagen des Richters mit den entsprechenden Formulierungen verändert. In einem weiteren Prozedere beschlossen die Zechiner Abgeordneten die Abschnittsbildung für die erfolgten Maßnahmen in zwei Bauabschnitten der Bahnhofstraße sowie im ersten Bauabschnitt des Neuen Wegs in Friedrichsaue.

„Die Bescheide für die Klage führenden Grundstückseigentümer werden nach diesem Beschluss nun durch die Amtsverwaltung neu erstellt“, erklärt Glatzer. Für alle anderen Anlieger bestehe Bestandsschutz. Sie werden nicht im Nachgang zu höheren Beiträgen herangezogen. Es bleibt bei 50 Prozent Beitragszahlung. Die Beschlussfassung erfolgte jetzt auf den letzten Drücker. Denn am 31. Dezember diesen Jahres wären alle Anforderungen verjährt.