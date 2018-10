Sorgenfalten in Oderberg

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Die Stimmung war angespannt. Gut 30 Oderberger kamen am Mittwoch in den Entwicklungsausschuss der Stadt. Sie alle wollten Klarheit. Denn auf die Anwohner kommen anteilig Kosten für städtebauliche Maßnahmen zu. 389 000 Euro hat die Amtsverwaltung durch Anwohner zu erheben.

Ein großer Lageplan mit der Abgrenzung des Sanierungsgebiets auf dem Tisch des Vereinsraums zeigte, wen es trifft. Das Gebiet erstreckt sich über große Teile der Angermünder und Berliner Straße, Teile des Oberkietzes und Puschkinufers sowie der Garten- und Schwedter Straße. 1998 hat die Stadt Oderberg das Sanierungsgebiet „Stadtkern Oderberg“ beschlossen. Anfang der 1990er-Jahre wies die Stadt große bauliche Missstände auf, sodass Fördermittel zur baulichen Wertsteigerung akquiriert wurden. Seit 1991 sind insgesamt sechs Millionen Euro in die Sanierung von stadteigenen Straßen, Gassen, Häusern sowie in die Erneuerung des Marktplatzes geflossen. Der Eigenanteil der Stadt lag über all die Jahre bei insgesamt 1,58 Millionen Euro.

Die Kommune ist allerdings verpflichtet, die Eigentümer durch sogenannte Ausgleichsbeträge oder auch Sanierungsgebühren an den Kosten zu beteiligen. Die Anhörungsschreiben sind in den vergangenen Wochen durch die Amtsverwaltung in Britz verschickt worden. Die eigentlichen Bescheide mit dem zu zahlenden Betrag sollen Ende Januar 2019 an die Bürger herausgehen.

Da sich die Stadt für das sogenannte klassische Sanierungsverfahren entschieden hat, ergibt sich die Sanierungsgebühr aus der Differenz der anfänglichen und nun erreichten Bodenwerte, erklärte Monika Platz, Gebietsleiterin Brandenburg Nord bei der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK), in Oderberg.

Viele Anwohner trifft diese Zahlung hart. Wenngleich es Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre Informationen an die Betroffenen gegeben habe. Sie sind besorgt, weshalb der Entwicklungsausschuss Monika Platz am Mittwoch eingeladen hatte. Die Bürger konnten an Sie als Vertreterin des treuhändischen Dienstleisters, der zu städtebaulichen Vorhaben, Stadtsanierung und anderen Themen berät, ihre Fragen richten.

Nur wenige unter den Anwesenden ergreifen das Wort. Die meisten wirken ratlos und wütend. Die Beschwerden reichen von mangelnder Pflege der Bürgersteige durch das Ordnungsamt bis hin zu der Frage, ob alle Oderberger zahlen müssen. Die Antwort darauf ist einfach, denn das Sanierungsgebiet ist wie beschrieben abgegrenzt. Kritik wurde auch an verwahrlosten Häusern laut. Sache der Eigentümer, hieß es von Bauamtsleiterin Birgit Lüdecke.

Das Sanierungsverfahren hat bei jedem Eigentümer einen Eintrag ins Grundbruch zur Folge. Dieser werde nach Abschluss der Maßnahme entfernt, so Monika Platz. Ohne Kosten für den Eigentümer.

Das könnte wohl im nächsten Jahr sein. Die erhobenen Beträge sollen in den Hang und die Schulhofstützmauer fließen. Gut 389 000 Euro müssen durch die Bürger erhoben werden. Mit dem Abgleich sind alle Zahlungen abgegolten. 100 000 Euro sind durch freiwillige Ablöse bereits geflossen. Das Geld bleibe also in Oderberg, sagt Monika Platz. Es reiche allerdings nicht, um noch geplante Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.

Wer den eingeforderten Betrag nicht zahlen kann, solle sich an die Amtsverwaltung wenden. Die Kommune kann den Betroffenen etwa eine Stundung ermöglichen. Nach Offenlegung der persönlichen finanziellen Lage, erklärte Monika Platz. Sowohl die Bauamtschefin als auch Monika Platz bieten Unterstützung an. Bürger sollen sich bei Fragen melden.

Auch nach dem Ausschuss war die Verunsicherung spürbar. „Was sollen denn die ganzen alten Oderberger mit ihrer schmalen Rente machen?“, zeigte eine Frau Mitgefühl.