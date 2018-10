Unter den wachenden Augen Stalins

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Nach den napoleonischen Befreiungskriegen wurde in Preußen eine neue Verwaltungsstruktur eingeführt. Die südliche Uckermark fasste man 1817 als Kreis Angermünde zusammen. Dafür wurden auch Räumlichkeiten für das neue Landratsamt benötigt. Als Übergangslösung fand die Kreisverwaltung in der Richtstraße 1 ihren Platz. Doch das Haus entsprach letztendlich nicht den immer größeren Anforderungen. Die Stadt kaufte deshalb 1869 das Areal in der heutigen Berliner Straße, Ecke Gartenstraße und errichtete dort das neue Kreisständehaus. Im Mittelalter stand hier das Georgen-Hospital samt Kapelle als Unterkunft für Reisende und als Pflegeeinrichtung für alte Menschen. In dem neuen Gebäude fanden die Kreissparkasse, der Landrat, die Kreisverwaltung, der Kreisausschuss und das Steueramt ihren Platz. Außerdem baute man auf dem Hof eine Wohnung für den Kutscher.

Ab 1872 fand auch der Kreistag des Kreises Angermünde hier seinen Platz. Aufgrund der ständig wachsenden Aufgaben der Verwaltung erfolgten immer wieder Um- und Anbaumaßnahmen. 1893 und 1911 wurden das Hauptgebäude und die Seitenflügel erweitert. 1934 kamen drei Autogaragen hinzu und 1937 erhielt die Kreissparkasse neue Räume. Ausgerechnet die Frage nach den „Ikonen“ im Flur des Hauses sorgte 1931 für heftige Debatten im Kreistag. Denn dort hingen immer noch die Bilder von den deutschen Kaisern Wilhelm I. und Wilhelm II., obwohl Deutschland längst Republik war. Schließlich einigte man sich, die Bildergalerie mit den Porträts von den Reichspräsidenten Ebert und Hindenburg zu ergänzen. Im Februar 1933 gab es allerdings nur noch ein Bild im Hause, das vom Führer Adolf Hitler.

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges quartierte sich die sowjetische Kommandantur in dem alten Kreisständehaus ein.

Hartnäckig hält sich bis heute das Gerücht, vor dem Kreisamt habe es ein letztes Gefecht zwischen SS-Einheiten und sowjetischen Truppen gegeben. Aber das ist reine Fiktion, denn nach der Übergabe der Stadt durch Nölte und Miers gab es keinerlei Kämpfe mehr in der Innenstadt.

Dafür aber erhielt das Kreisamt einen „Aufpasser“. Am 8. Mai 1945, zum Sieg über den Hitlerfaschismus, platzierte man neben der Eingangstür der Berliner Straße 71 (Hotel Deutsches Haus, später Eisenbahnerkneipe) ein gigantisches Stalin-Monument aus Holz, das sogar das ganze Haus überragte.

Nach dem Abzug der russischen Kommandantur erhielt das Gebäude seine alte Aufgabe als Sitz der Kreisverwaltung Angermünde zurück. Neue Umbaumaßnahmen erfolgten im Jahre 1955.

Auch mit der Auflösung des Kreises Angermünde 1993 behielt das Haus seine Funktion als Sitz verschiedener Ämter der neuen Kreisverwaltung Uckermark bei.