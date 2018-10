Auf alten und neuen Wegen

Julia Lehmann

Wriezen (MOZ) Vom Journalisten zum Fitnessstudiobetreiber zum Künstler. Und irgendwie scheint das eine doch das andere zu bedingen. Im Leben von Steffen Blunk haben politische Meilensteine schon immer ihre Wirkung hinterlassen. Ein Besuch in der „Villa Blunk“ in Wriezen.

Vielleicht ist es die Tatsache, dass sein Großvater immer offen mit ihm über seine Kriegserfahrungen gesprochen hat. Auf jeden Fall gehört das Thema Krieg und die Auseinandersetzung damit genauso zu Steffen Blunk (51) wie die schwarze Brille, die auf seiner Nase sitzt. Man kann am Krieg vieles kritisieren, sagt Blunk. Wenn der Familienvater sich für einen Punkt entscheiden müsste, dann sicher gegen den, dass Krieg in der Politik als ein probates Mittel verwendet wird. Man stehe dem Thema permanent gegenüber, während eine Lösung so weit weg wie nur möglich erscheint.

Wer den Künstler kennt, weiß um die Besonderheit seiner Arbeit: Menschen werden bei ihm immer „herausgehackt“. Da wo sonst Gesicht und Körper sind, ist das geschichtete Holz flach herausgeschlagen, ähnelt der Struktur beim Linoldruck. Blunk arbeitet mit Holzplatten, gemalt wird mit Ölfarbe. Mit dem Herausschlagen der Figuren kann er die damit einhergehende Brutalität verdeutlichen, die Figuren selbst bleiben anonym. Erkennbar bleibt trotzdem, wie etwa ein Soldat einem vor ihm knienden Mann in den Kopf schießt. Wenn es nicht die Kriegsthematik ist, dann widmet er sich Akten.

Steffen Blunk lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Wriezen. Vor drei Jahren ließ er seine 65-Quadratmeter-Wohnung in Schöneweide zurück, kaufte eine 140 Jahre alte Villa in der Straße Berliner Berg und richtete sich dort ein – leben und arbeiten unter einem Dach. Die „Villa Blunk“ ist seit einem Jahr auch ein Galeriebetrieb: Alle zwei Monate sind Werke eines anderen zeitgenössischen Künstlers beziehungsweise einer Künstlerin bei Steffen Blunk zu sehen. Seinem persönlichen Anspruch nach reichen Werke mit dekorativem Charakter nicht.

Die Galerieräume strahlen durch zum Teil terrakottafarbene Wände etwas Wohnzimmerartiges aus. Noch bis zum 11. November) ist eine reduzierte Auswahl der Werke von Sophie Fensch zu sehen. „Nur Arbeiten von Künstlern, die ich mag“, fügt Steffen Blunk hinzu, werden zu Mitbewohnern auf Zeit.

Unter dem Dach hat er sich sein Atelier eingerichtet. Großzügig, mit viel Licht. Auf mehreren Staffeleien sieht man angefangene Arbeiten. Auf einem großen Tisch stehen Gläser mit unzähligen Pinseln. Steffen Blunk kann sich vorstellen, diesen Raum mit Menschen zu teilen, die das Malen lernen wollen und Platz suchen. Wenn Rat gewünscht ist, helfe er gern. Blunk hat längst einen Namen in der Region. Seine Arbeiten sind in mehreren Galerien ausgestellt. In der Galerie „Schöne Weide“ in Berlin wird an diesem Freitag um 19 Uhr seine Einzelausstellung „Vertreibung aus dem Paradies“ eröffnet.

„In Zeitungen überblättern die Menschen den Teil zu häufig, in dem aus Krisengebieten berichtet wird“, sagt er. Weshalb ihm das Schreiben als Medium auch nicht zu fehlen scheint. Steffen Blunk war einst Journalist, hat bei der Märkischen Oderzeitung volontiert. Zusammen mit seiner damaligen Frau betrieb er auch mal ein Fitnessstudio in Eberswalde. Er selbst tut das übrigens nicht, das Überblättern der Nachrichten aus Kriegsgebieten. Aber wenn schon eine Auseinandersetzung damit anzetteln, dann so, dass die Menschen berührt werden, sagt Blunk.

Seit seinem Umzug nach Wriezen widmet er sich einer abstrakteren Kunst, experimentiert viel mit Farben. „Ich bin selbst gespannt, wohin das führt.“ Die plötzliche Ruhe – zuvor hat Blunk in einer Galeriegemeinschaft in Berlin gearbeitet – und manchmal auch die Abgeschiedenheit hätten zu diesem Experiment geführt, sagt er. Verwechslungsgefahr aber ausgeschlossen. Blunks Charakteristikum findet nach wie vor Platz in seinen Werken.

Nächste Ausstellung in der „Villa Blunk“: Petersburger Hängung, Gemeinschaftsausstellung, Eröffnung am 18. November von 15 bis 19 Uhr. Offenes Atelier am 9. Dezember. Mehr im Internet unter www.villa-blunk.de