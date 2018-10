Steuer-Abschlag für Bungalowbesitzer

Ines Weber-Rath

Vierlinden (MOZ) Die Neufassung der Satzung zur Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der größten Seelow-Länder Amtsgemeinde gestaltet sich schwieriger, als gedacht. Die Gemeindevertreter haben die Vorlage in ihrer Beratung am Mittwoch in Friedersdorf noch einmal zurückgestellt. Denn es gibt noch Klärungsbedarf.

Der betrifft vor allem die Gewährung von Abschlägen für die mangelnde Erschließung von Zweitwohnungen. Betroffen ist davon besonders die Bungalowsiedlung am Krummen See in Marxdorf. Der Weg aus dem Dorf dorthin ist in einem sehr schlechten Zustand. Und auch die Strom- und Wasserversorgung ließen zu wünschen übrig, erinnerte der Marxdorfer Ortsvorsteher Dietmar Schütze am Mittwoch.

Er sprach sich deshalb für die Beibehaltung des 30-prozentigen Abschlags und für eine nur moderate Anhebung des Steuersatzes auf 13 Prozent aus. Der liegt bislang bei 10 Prozent der ortsüblichen Nettokaltmiete. Die Amtsverwaltung hat die in umliegenden Gemeinden bereits übliche Erhöhung auf 20 Prozent ins Kalkül gezogen.

Beispielrechnungen für eine 36 Quadratmeter große Zweitwohnung zeigen: Bei 10 Prozent mit Abschlag werden knapp 100 Euro im Jahr, bei 20 Prozent mit Abschlag rund 200 Euro und bei 10 Prozent ohne Abschlag knapp 150 Euro fällig.

In der Marxdorfer Bungalowsiedlung gibt es etwa 70 Betroffene. Ein Vertreter der Bungalowbesitzer habe bei einer unangemessenen Erhöhung eine Klage angekündigt, berichtete Dietmar Schütze. Man werde sich nicht erpressen lassen, entgegneten mehrere Abgeordnete.

Als entscheidendes Problem stellt sich für sie die Erhebung der Abschläge in den sieben Ortsteilen und sogar innerhalb eines Dorfes dar. Denn auch im Marxdorfer Ortskern gibt es Zweitwohnungsbesitzer. Doch dort ist die Infrastruktur in Ordnung, wäre kein Abschlag gerechtfertigt. Ob und wie sich das in der Satzung niederschlagen könnte, soll nun die Amtsverwaltung klären.

Außerdem sollen deren Mitarbeiter die Ver- und Entsorgungssituation in den sieben Ortsteilen grob einschätzen, meinte Bürgermeister Constantin Schütze.

Einig wurden sich die Gemeindevertreter letztlich, was den Steuersatz betrifft: Er soll für alle sieben Ortsteile von 10 auf 15 Prozent erhöht werden, hieß es. „Wir sind eine Gemeinde, also sollte es auch einen einheitlichen Steuersatz geben“, hatte der Friedersdorfer Martin Roland dazu gesagt.

Die neue Satzung soll Anfang 2019 in Kraft treten. Vierlindens bisherige Zweitwohnungssteuersatzung stammt aus dem Jahre 2005.