560 Tiere in Falkenberg

Michael Anker

Falkenberg Im letzten Jahr vermeldete der Falkenberger Kleintierzüchterverein D86 einen Besucherrekord. In diesem Jahr verbucht er bereits einen Rekord über die Anzahl der ausgestellten Tiere. Mehr als 560 Kleintiere – Kaninchen und Geflügel haben für einige Tage ihren heimatlichen Stall mit den Käfigen in der Falkenberger Turnhalle getauscht.

Die in diesem Jahr bereits 48. Schau der Falkenberger, ist eine der größten in der Region. Zulauf bekamen die Veranstalter in diesem Jahr durch Züchter, die von der Absage der Leistungsschau in Letschin betroffen waren. Die Hälfte der Teilnehmer sind Gastaussteller. Neben Berlinern sind Züchter aus dem Barnim, aus Bad Freienwalde und Wriezen sowie aus dem Bliesdorfer Verein zu Gast.

Von Oktober bis Januar zeigen die Rassezüchter auf Leistungsschauen ihre aktuellen Jahrgänge. Das bedeutete bereits am Donnerstag viel Arbeit für die Preisrichter. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit prüften sie, ob die Rassestandards der jeweiligen Tiere eingehalten wurden. Bis zu acht Stunden stehen die Juroren in der Halle und begutachten, jeder von ihnen, mehr als 80 Tiere.

Henri Tews von der Preisrichtervereinigung Mecklenburg-Vorpommern half seinen hiesigen Kollegen aus und bewertete Tauben und Hühner. Er kennt sich besonders mit großen Taubenrassen aus. Römer, eine uralte Rasse mit einer Flügelspannweite bis zu einem Meter, mussten seinen kritischen Augen standhalten. „Trotz der enorm großen Flügel sind sie keine guten Flieger. Diese Tauben wurden auf guten Fleischansatz gezüchtet“, weiß der Preisrichter. Auf der Schau in Falkenberg sind sie eher eine Seltenheit. Ebenso wie die Mondain, eine französische Taubenrasse. Sie fällt durch eine enorme Körperfülle auf. Diese Tiere waren, bevor sie in Liebhaberhand kamen, Masttiere zur Fleischzucht. Sie können mehr als ein Kilogramm wiegen. Ein Hervorragend vergab Tews für ein Taubenweibchen dieser Rasse.

Heinz Marquardt bewertete zur selben Zeit große Hühnerrassen. Seit zwanzig Jahren bewertet er Geflügel und hat die meisten Standards im Kopf. Sollte ihm doch einmal etwas Seltenes vor die Augen kommen, nimmt er die „Rasse-Bibel“ zur Hand und schlägt die Merkmale nach.

Vor ihrem Richter-Tisch stehen derweil Michael Wernicke und Heinz Ziegelt. Im Zehnminuten-Takt werden dort Kaninchen vorgestellt. Die kleinen und großen Hoppler müssen zuerst auf die Waage, dann werden ihre Ohren vermessen und die Felllänge wird bestimmt.

Udo Sperling, der Vereinsvorsitzende, zeigte sich mit der hohen Anzahl der eingereichten Tiere zufrieden. In diesem Jahr sind besonders viele Tauben zu sehen. „Pfauentauben sind durch Gastaussteller stark vertreten. Insbesondere die große Rassevielfalt ist hervorzuheben“, ergänzt Stellvertreter Thomas Caro.

Die Leistungsschau in Falkenberg ist auch für Familien mit Kindern ein großer Spaß. Sie ist noch bis Sonntag zu sehen.