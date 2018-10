So will die Bahn ihre Kunden überzeugen

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Die Deutsche Bahn hat zuletzt vor allem negative Schlagzeilen produziert: unpünktliche Züge, Missmanagement und teurere Tickets. Mit einem Bündel an Innovationen, das am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, will das Unternehmen die Kunden von sich überzeugen. Das sind die Neuerungen.

Was für den Magen: Die Gerichte im Bordbistro werden raffinierter – statt Currywurst mit Brötchen gibt’s Currywurst mit Tortillacrunch – und sie werden günstiger – zumindest in den ersten Wochen nach der Einführung. Das billigste Gericht, ein Flammkuchen, kostet 2,50 Euro, das teuerste, Rindergulasch, 11,90 Euro. Koffein-Junkies wird vor allem freuen, dass der Kaffee um 50 Cent billiger wird.

Wann kommt es? Ab dem 1. Dezember können sich die Gäste in den 650 Restaurants und Bistros durch die Speisekarte futtern.

Wie sind die Erfolgsaussichten? Lieblingsgerichte der Deutschen wie Gulasch neu interpretiert – so verkauft die Bahn ihr Konzept. Damit versucht sie, den Kunden emotional an das Unternehmen zu binden. Das kann gelingen.

Was für Sprachfreunde: „Es gibt derzeit eine Störung im Betriebsablauf“: Diese umständlichen, mitunter unverständlichen Sätze wird es künftig nicht mehr geben. Stattdessen wird’s persönlicher: „Der Lokführer ist nicht da, weil ein Zug verspätet ankam. Ich kümmere mich darum.“ Statt „Guten Morgen“ gibt’s ein „Servus“ oder „Moin Moin“ zur Begrüßung. Damit will die Bahn authentischer und sympathischer rüber kommen.

Wann kommt es? Ab Januar 2019 will der Konzern vom Bahn-Deutsch abrücken.

Wie sind die Erfolgsaussichten? Bereits seit Wochen schult die Bahn Mitarbeiter. Denn: Eine simplere Sprache bedeutet Freiheiten, sie kann aber auch anstrengend sein, weil Strukturen wegfallen. Je kreativer die Mitarbeiter umso größer die Erfolgsaussichten.

Was für Orientierungsfreudige: Wo ist der nächste freie Sitzplatz? Das ist die erste Frage, die sich Passagiere ohne Sitzplatzreservierung stellen. Bisher irrten die Gäste durch den Zug. Das soll sich bald ändern. Eine Ampel soll anzeigen, in welchen Wagons wie viele Plätze frei sind. Roter Wagen bedeutet, dass kaum Kapazitäten frei sind, orange, dass ein Drittel besetzt ist, grün heißt, es gibt noch viele Plätze.

Wann kommt es? Die Bahn will sich noch nicht festlegen. Derzeit wird getestet.

Wie sind die Erfolgsaussichten? Wenn es funktioniert, ist das eine Riesen-Erleichterung für Passagiere.

Was für digital Einheimische: Der Komfort Check-in wird erweitert: Er beinhaltet, dass Kunden die Ticket-Kontrolle selbst per App durchführen. Den Schaffner brauchen sie nicht mehr. Derzeit können das nur Gäste mit einem Online-Ticket und Reservierung. Bald soll der Service für Passagiere ohne Reservierung freigeschaltet werden.

Außerdem gibt es eine Erweiterung der Pendler-App: Fahrgäste bekommen derzeit zig Push-Nachrichten auf ihr Handy, die Verspätungen von für sie nicht relevanten Zügen betreffen. Das ändert sich. Da die GPS-Daten der Kunden künftig gelesen werden, erhalten sie nur noch Nachrichten über für sie entscheidende Verspätungen.

Wann kommt es? Der erweiterte Komfort Check-in ab November, die zusätzlichen Funktionen der Pendler-App ab Dezember.

Wie sind die Erfolgsaussichten? Beide Funktionen werden gut genutzt. Der Check-in in den ersten drei Monaten von einer Million Menschen, die Pendler-App von 1,4 Millionen. Dennoch kritisieren Fahrgastverbände: Man dürfe nicht die Gäste ohne Smartphone aus dem Auge verlieren.