Noch ein Schmuckstück für die Neustadt

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) „Ich bin richtig stolz!“, verkündet Florian Grotmann mit Blick auf die Packhofstraße 28. Klar, die Ecke zur Hammerstraße als sein Brandenburger Pilotprojekt sei auch gelungen, ebenso das „Haus zum Bären“ in der Steinstraße und die Klosterstraße 28-31 – aber die Packhofstraße 28 sei etwas ganz Besonderes. Auch zeitlich gesehen. Eigentlich wollte sie der Projektentwickler, der das Haus 2011 erwarb, 2014 aufarbeiten und im Buga-Jahr bezugsfertig haben. Nach Planverzögerung legte er zugunsten des Buga-Geländes am Packhof auch 2015 nicht los, sondern startete das ehrgeizige Sanierungsvorhaben 2016 und ist zwei Jahre später fast am Ziel. Kleinigkeiten wie Balkonböden fehlen noch, sollen aber im Oktober abgearbeitet werden. Drei Millionen Euro sind dann investiert und die Neustadt ist um ein Schmuckstück reicher. Vermutlich war das Haus selbst noch nie schöner – nicht einmal zur Bauzeit um 1925. Grotmann: „Wir haben uns an der historischen Vorlage orientiert, die uns nach dem BRAWO-Aufruf 2013 dank der einstigen Eigentümerfamilie bildlich vorlag.“ Sein Architekturbüro Artetectura, das inzwischen von Michendorf nach Brandenburg an der Havel umgesiedelt ist, fasste die Vorlage und modernen Bedürfnisse sowie Visionen des Eigentümers zusammen, verpasste der alten Hülle KFW-55-Standard, kombinierte im Innern Erhaltenes mit neuen Ansprüchen. Zuerst wurden 120 Bohrpfähle je zehn Meter tief in den Boden getrieben, darüber Bögen gespannt, um das Haus auf feste „Füße“ zu bekommen. Der Keller entstand mit Edelstahlblechen und als sogenannte weiße Wanne, ist also wasserdicht. „Der Boden ist schlecht, das Haus dramatisch abgesackt. Mauern bis zu 40 Zentimeter. Manche Fenster waren trapezförmig verzogen“, schildert der 50-jährige Bauherr den Sachstand vor Baubeginn. Alle Decken und Böden mussten raus. Schließlich blieb nur die Hülle stehen. Zur Stabilisierung und Platzerweiterung entstand zur Wasserseite ein Anbau, der dank Panoramaverglasung beste Aussichten in Richtung Havel und Marienberg gewährt. Ein angebauter Fahrstuhl sorgt für Barrierefreiheit vom Keller bis zum Dach. Letzteres ist ausgebaut, sodass fünf Geschosse mit je drei Wohnungen zusammen 15 Wohneinheiten ergeben. Die Dreizimmerwohnungen messen zwischen 80 und 100 qm, die 4- und 5-Zimmer-Variante bis zu 150 qm. Die Ausstattung umfasst Parkett und dreifach verglaste Fenster sowie Türen mit Oberlicht. Auch Photovoltaik sowie eine Solarthermieanlage und kontrollierte Belüftung zählen nun zum Bestand des Hauses, dem Grotmann einen „sehr geringen Energiebedarf“ vorhersagt, und „weil wir wissen, dass wenig Energie verbraucht wird, können wir die Warmmiete um die 9,30 Euro pro Quadratmeter anbieten.“ Das Angebot kommt gut an – fast alle Wohnungen sind vergeben und zum Teil schon bezogen. Florian Grotmann: „Für uns ist die Packhofstraße 28 ein Referenzhaus, woran wir uns bei nächsten Projekten gern messen lassen.“ Zunächst beim Schillerquartier am Wohlfahrtsforum und der Reaktivierung der Steinstraße 22/23.