Steuerschätzer versprechen kaum mehr Geld

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Bis 2022 können Bund. Länder und Gemeinden mit insgesamt 6,7 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen, als die Steuerschätzung im Mai ergeben hatte. Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist das eine Normalisierung, wie er bei der Bekanntgabe der Ergebnisse der neuen Schätzung sagte.

Da die Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr nicht ganz so stark wächst wie erwartet, sind die Zeiten erst einmal vorbei, in denen jede neue Schätzung dem Staat noch deutlich höhere Einnahmen versprach. Aber auch so steigen sie deutlich: 2023 soll der Staat 941 Milliarden Euro einnehmen. Das wären 21 Prozent mehr als 2018.

Insbesondere die Bundesländer können auf mehr Steuern hoffen: Von 2018 bis 2022 stellen ihnen die Steuerschätzer 3,6 Milliarden Euro mehr in Aussicht als bisher. Auch die EU bekommt einen Zuschlag. Dagegen müssen sich die Gemeinden auf 700 Millionen Euro weniger einstellen. Der Bund bekommt zwar in diesem Jahr 2,5 Milliarden Euro zusätzlich. Aber schon im nächsten gibt es weniger als zuletzt vorhergesagt. Unterm Strich bleiben dem Bund in den fünf Jahren nur zwei Milliarden Euro zusätzlich. Die will Scholz für Verteidigung, Entwicklungshilfe und die steuerliche Forschungsförderung ausgeben. „Die Bäume wachsen nicht in den Himmel“, lehnte er weitere Steuersenkungen ab.

Die fordert die deutsche Wirtschaft immer lauter. Nur mit einer geringeren Steuerlast könne Deutschland „im Wettbewerb um Zukunftsmärkte und Fachkräfte“ mithalten, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer. Es gebe ausreichend große Spielräume, um noch in dieser Legislaturperiode die Steuerbelastung von Bürgern und Unternehmen zu senken. Der Industrieverband BDI forderte, die Steuerlast der Firmen von über 30 auf maximal 25 Prozent zu reduzieren.

Die Grünen vermissen dagegen eine Vorsorge für Risiken wie steigende Zinsen, ein Abflauen der Konjunktur und die Folgen der Klimakatastrophe.

Auch das Land Brandenburg muss sich darauf einstellen, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so dynamisch ansteigen. Es gebe keine zusätzlichen finanziellen Spielräume, sagte Finanzminister Christian Görke (Linke) in Potsdam. Zudem fielen die angekündigten zusätzlichen Mittel des Bundes geringer aus als erwartet, etwa für die Kosten der Unterbringung, Betreuung und Integration von Asylsuchenden. Daher warnte Görke vor zusätzlichen Ausgaben. Genaue Zahlen für Brandenburg liegen erst nächste Woche vor.