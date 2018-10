Integration auf emotionaler Ebene

Peter Liebers

Berlin Es bleibt ein Wagnis, einem künstlerischen Wettbewerb ein Thema vorzugeben. Der Losito Kressmann-Zschach Foundation, die seit 2008 einen Preis für Künstler aus Berlin und Brandenburg verleiht, ist es gelungen, Grafiker und Maler dafür zu gewinnen. Bei aller Aktualität vorgegebener Themen wie „Vernetzung“ oder „Integration“ bleiben die eingereichten Werke Ausdruck gegenwärtigen Kunstschaffens und zugleich Ausdruck traditioneller Mittel.

In der kontroversen Debatte um die Flüchtlingskrise in Europa setzt Horst Borchers, Vorstandsvorsitzender der Losito-Stiftung, auf die Chance, „die Brisanz der Einwanderungs-, Flüchtlings- und Asylpolitik auch durch die Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst nachvollziehbar zu machen“. Um die Integration von Flüchtlingen „in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen“, hatte die Foundation beschlossen, die Ausschreibung für den Losito-Kunstpreis 2018 dem Thema „Integration“ zu widmen, um zu erkunden, wie Künstler „ihre Vorstellungen von Integration künstlerisch gestalten und bildlich zum Ausdruck bringen“, wie Borchers sagt. Zumal dieses Thema nicht nur die Politik, sondern auch die Zivilgesellschaft noch lange Zeit beschäftigen werde.

Die Projektleiterin Anke Zeisler sieht in einer Vielzahl der eingereichten Arbeiten „die Integration in ihrer kulturellen, strukturellen, sozialen und emotionalen Dimension enthalten und differenziert ausgedrückt“. Gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz sowie der Respekt vor dem jeweils anderen sieht sie in den 200 Einreichungen eingelöst, von denen 25 im Rahmen der Preisverleihung am Freitagabend gezeigt werden.

So bei der Berlinerin Susanne Britz in der Pigmentprint-Serie „Leitung“. Dahinter verbergen sich digitale Fotozeichnungen – also Zeichnung plus Fotografie plus digital. Eine Entwicklung der Kunstgeschichte, die von Leonardo da Vinci bis zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert, als man die Lichtzeichnung, die Fotografie, erfand und glaubte, Malerei und Zeichnung hätten nun ausgedient, bis zur digitalen Revolution unserer Tage reicht.

Wenn wir nicht aufpassen, werden wir dieses Leben nicht mehr bewältigen können, mahnt die Bildwelt des in Berlin und Prenden (Barnim) lebenden Malers Martin Bartels an. Sie erzählt von Maschinen, die monströs anmuten. Diese Kraft und Energie übertragenden Einrichtungen stammen aus einer Zeit, in der man noch überwiegend auf Papier schrieb oder zeichnete. Bartels’ Malerei ist vielleicht eine im Gewand der Poesie verborgene Warnung dazu, dass diese elektromechanischen Konstrukte, geschaffen zur Erleichterung schwerer körperlicher und monotoner Arbeit, in das menschliche Leben integriert wurden.

Der in Altglobsow (Oberhavel) lebende Grafiker Ralf Hentrich folgt mit seiner Arbeit unmittelbar dem Thema „Integration“. Er lässt in eindrucksvoller Dynamik Dunkel und Hell aufeinanderprallen. Es ist ein besonderes Blatt in seinem Œuvre, denn in Anbetracht der fein radierten Landschaftsvariationen entsteht ein magischer Ort, und zu Recht fragt Anke Zeisler: „Zieht es uns in einen Trichter hinab? Rasen wir in die Nacht? Stürmt die Schwärze auf uns zu?“

Um ein in Jahrzehnten gewachsenes Werk vor der Vergessenheit zu bewahren, richtet der Losito-Kunstpreis mit einem Ehrenpreis 2018 die Aufmerksamkeit auf die konstruktiv-konkrete Kunst von Horst Bartnig. „Schön, weil sie einer visuell-formalen Ästhetik mit Harmonie und Ebenmaß geschuldet ist“, erklärt Anke Zeisler. „Das strenge Ineinandergeschobensein der Elemente zu einem Ganzen wird zu einem bildnerischen Gedicht. Verständlich, denn das mathematische Prinzip ist für jeden, auch den ‚künstlerischen Laien‘, erkennbar.“ Eine Sehnsucht nach Ruhe, Ordnung und Harmonie mündet bei Bartnig in konkreten Formen.

Verleihung des Losito-Kunstpreises am 26.10, 19.30 Uhr;Ausstellung bis 31.10., Fr 10–17 Uhr, Sa/So nach Vereinbarung, Tel. 0176 32101618, Villa Starke, Königsallee 30–32, Berlin-Grunewald