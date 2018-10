Verbeugung vor Atatürk

Thomas Block

Ankara (MOZ) Die deutsch-türkischen Beziehungen haben schon bessere Tage erlebt. Nun ist der deutsche Wirtschaftsminister in Ankara und nennt seine türkischen Gesprächspartner Freunde.

Das ist dann doch komplizierter als erwartet. Peter Altmaier (CDU) steht im kalten Nieselregen vor dem mächtigen Atatürk-Mausoleum in Ankara und lässt sich das Protokoll erklären. Der Bundeswirtschaftsminister wirkt kurz irritiert, und fasst das Gehörte zusammen „Ich folge, gehe dann rückwärts und dann folge ich wieder“.

Die Verbeugung vor dem Gründer der modernen Türkei ist Altmaier wichtig. Hier kommt ein Freund, soll sein Besuch signalisieren, einer der die Türkei respektiert und Wert auf gute Beziehungen legt. Ein Besuch in der Türkei ist in letzter Zeit auch ein bisschen ein Gang über ein Minenfeld.

Altmaier kommt natürlich in seiner Funktion als Wirtschafts- und Energieminister: Das Handelsvolumen betrug 2017 37,6 Milliarden Euro. 32 Wirtschaftsvertreter begleiten den Minister. Der Minister kommt aber auch oder vor allem als der Mann, der in den vergangenen Jahren aus nächster Nähe beobachten konnte, wie sich das deutsch-türkische Verhältnis langsam aber sicher verschlechterte. Als die Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu inhaftiert wurden oder als das Verfassungsreferendum alte Wunden aufriss, war Altmaier im Kanzleramt. Noch immer sitzen fünf Deutsche aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen.

Knapp zwei Stunden nach dem Besuch im Mausoleum steht Altmaier gemeinsam mit dem türkischen Finanz- und Schatzminister vor einem Auditorium und sagt: „Es gibt auch Fragen, die man unter Freunden bespricht und nicht in der Öffentlichkeit diskutiert.“ Wichtig sei nun, dass die Probleme zwischen den Ländern Schritt für Schritt identifiziert und gelöst werden, denn: „Wir glauben, dass die Stabilität in dieser Region sehr wichtig ist.“

Minister Berat Albayarak lächelt selbstbewusst. Sein Land durchlebt ökonomisch turbulente Zeiten, die türkische Lira verlor dramatisch an Wert. Doch als Bittsteller möchte der 40-Jährige Schwiegersohn Erdogans nicht daherkommen. Im Gegenteil. „Die Türkei ist kein krankes Land mehr“, sagt er. Er freue sich, dass die positiven Beziehungen zu Deutschland weiter intensiviert werden, auch wenn Dinge in der Öffentlichkeit bisweilen anders dargestellt würden. Auf die Menschenrechtsfrage lässt er sich nicht ein.