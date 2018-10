Singen und Reden für den Erhalt der Kreisverwaltung

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (MOZ) Von Richard Wagner stammt das Zitat „Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft“. Mit der Sprache der Leidenschaft wollen Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und der Landtagsabgeordnete der SPD, Günter Baaske, ein Zeichen für Bad Belzig als Sitz der Kreisverwaltung setzen und sich gegen die von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) geplante Zentralisierung in Beelitz-Heilstätten positionieren.

Unter dem Motto „Der Fläming ist Kreisstadt“ laden sie am 2. Dezember zum Protestsingen auf den Marktplatz nach Bad Belzig ein. Bürgermeister und Amtsdirektoren des Mittelbereiches sowie Künstler aus der Region haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Bürger aus Bad Belzig, dem Hohen Fläming und der gesamten Mittelmark sind aufgerufen, in die von Politikern und Musikern gemeinsam angestimmten Advents- und Weihnachtslieder einzustimmen. Leisegang und Baaske hoffen auf viele Unterstützer - von Bad Belzig bis Treuenbrietzen, von Brück bis Ziesar, von Niemegk bis Görzke.

Mit politischen Redebeiträge, zwischen den Liedern, soll zusätzlich auf die Bedeutung des Verwaltungssitzes für die hiesige Region hingewiesen werden. Die genaue Rednerliste wird, wie die Liederliste, derzeit noch erarbeitet.

Leisegang und Baaske hoffen, dass am 2. Dezember möglichst viele Menschen in die Kur- und Kreisstadt kommen, mit ihnen die Stimme erheben, ein musikalisches Zeichen setzen und leidenschaftlich für die Kur- und Kreisstadt als Verwaltungssitz der Zukunft eintreten.

In diesem Zusammenhang weist der Bürgermeister darauf hin, dass aktuell bereits mehr als 3.500 Menschen mit ihrer Unterschrift die Onlinepetition zum Erhalt des Verwaltungssitzes in Bad Belzig unterstützt haben.

Die Einladung zum gemeinschaftlichen Singen von Kindern, Eltern und Großeltern setzt nach seiner Aussage einen „neuen Rahmen“ für einen „ernsten Hintergrund“. Doch stehen nicht nur 300 Arbeitsplätze in Bad Belzig auf dem Spiel. Sollte es wirklich zu der von Blasig favorisierten Zentralisierung der Kreisverwaltung in Beelitz-Heilstätten kommen, bleiben negative Auswirkungen auf die gesamte Region nicht aus. Auch deshalb steht die Aktion unter dem Titel „Der Fläming ist Kreisstadt“.

„Niemand muss jetzt anfangen nach Liederbüchern zu suchen“, ergänzt Günter Baaske. Die Organisatoren haben an alles gedacht. Ein Liederbuch ist in Arbeit. Sollte es bis zum 2. Dezember nicht mehr bis zur Druckreife gelangen, werden Liedzettel verteilt.

Wer kommt, kann außerdem einen Wunsch in Bezug auf den künftigen Sitz der Kreisverwaltung zu Papier bringen. Die Wunschzettel werden dem Kreistag am 6. Dezember vor der finalen Abstimmung zum künftigen Sitz der Kreisverwaltung übergeben. „Da könnte eine gehörige Portion Post zusammenkommen“, glaubt Baaske. Er plädiert weiterhin für einen Verwaltungsneubau am Papendorfer Weg in Bad Belzig.

Sollten die Kreistagsmitglieder ungeachtet des Protestes dennoch für die 17 Millionen Euro verschlingende Zentralisierung in Beelitz-Heilstätten stimmen, halten Leisegang und Baaske ein juristisches Vorgehen dagegen für nicht mehr ausgeschlossen. „Die Kreistagsentscheidung kann angefochten werden“, sagt der Bürgermeister. „Wir hoffen natürlich, dass das nicht nötig sein wird“, ergänzt Baaske. Ein erstes Gespräch für den Fall der Fälle hat es nach ihrer Aussage bereits mit dem Potsdamer Rechtsanwalt Matthias Dombert gegeben. In diesem Zusammenhang verweisen sie auf das Gesetz zur Bestimmung von Verwaltungssitz und Namen des Landkreises Potsdam-Mittelmark von 1993. Darin ist festgeschrieben, dass der Kreistag zwar seinen Namen, nicht aber den Kreissitz ändern kann.