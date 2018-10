Buntes Wustermarker Lichterfest

Wolfgang Balzer

Wustermark Ein buntes Bild bot sich am vergangenen Wochenende auf dem Brunnenplatz im Wustermarker Zentrum. Die Mädchen und Jungen der örtlichen Feuerwehr zündeten ihre Fackeln an, ebenso die Mütter und Väter die Kerzen der Lampions für ihren Nachwuchs. Die Falkenseer Musikanten formierten sich, leuchteten mit ihren Stirnlampen auf die Noten und begleiteten den Lampionumzug.

Die Kita Spatzennest hatte im wahrsten Sinne des Wortes zum traditionellen Lichterfest eingeladen. Das wievielte? Keiner der befragten Teilnehmer vermochte es an diesem Abend genau zu sagen. Selbst Kitaleiterin Petra Zemke kam ins grübeln. „Das haben wir schon in den achtziger Jahren in der DDR gefeiert, 30 Kinder waren es damals“, erinnerte sie sich. Offensichtlich eine schöne und beliebte Tradition im Ort. So an die eintausend Wustermarker mit ihrem Nachwuchs zogen durch die Siedlung und weiter dorthin, wo die jungen Wustermarker liebevoll betreut werden. Immerhin seien es im Spatzennest 280, wie Petra Zemke erzählte.

Hier wurden alle schon erwartet. Stapel von frisch zubereiteten Waffeln standen für den bevorstehenden Andrang ebenso bereit wie Wärmebehälter voll Bratwürsten und ein von den Erzieherinnen vorbereitetes leckeres Büfett. Nebenan hielt der Feuerwehrnachwuchs ein mehrere Meter hohes Lagerfeuer in Gang, fast Volksfestatmosphäre. „Ein schönes Lichterfest, toll für die Kinder und es wird viel geboten“, lobte dann auch Ulrike Fahrenwaldt aus Hoppenrade, die erstmals am Lichterfest teilnahm. „Schon ein toller Abend“, meinte auch Evelyn Pahl, die aus Dallgow mit Sohn Felix und Oma zum Lichterfest gekommen war.

Auch für die Kita-Mitarbeiterinnen ein schönes Lob. Schließlich bereitet sie das traditionelle Lichterfest vor. „Das klappt sehr gut. Jede Erzieherin hat seit Jahren eine feste Aufgabe“, lobte Petra Zemke und war auch sehr zufrieden mit der Unterstützung durch die Gemeinde, die sich um all die vielfältigen Genehmigungen kümmere, und die zuverlässige oft schon langjährige Mitwirkung einiger Partner, wie der Feuerwehr, die Musikanten, die Crew der Feuerwerker und einigen anderen.