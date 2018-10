Gewerbepark Vehlefanz wächst weiter

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Lange Zeit schien die Ansiedlung von Firmen im Gewerbegebiet Vehlefanz zu stagnieren. Seit 1991 will die Gemeinde das Areal mit Leben füllen. Bislang erfolglos. Die Gemeinde habe die Aufbruchstimmung der 1990er-Jahre verpasst, räumte Bürgermeister Peter Leys (BfO) in einem Gespräch mit dieser Zeitung ein. Doch der Aufschwung ist da. In diesem Jahr siedelten sich gleich mehrere Unternehmen an. Für viele dürfte der Ausbau der Autobahn ein ausschlaggebendes Kriterium gewesen sein.

Am 13. Oktober feierte die Energieinsel die Einweihung ihres Neubaus im Gewerbepark. Geschäftsführer Rico Rückstadt ist sich sicher, dass durch den Ausbau das Entwicklungspotential steigt. Er sieht es jeden Tag: Direkt neben der Energieinsel entsteht derzeit die neue Autobahnmeisterei der für den Autobahnausbau und den Erhalt sowie die Wartung der Straße zuständigen Havellandautobahn. Laut Pressesprecher Steffen Schütz sind die Arbeiten kurz vor der Fertigstellung.

Zu den Neuansiedlungen zählt ferner die Staack Pooltankstellen GmbH. Nachdem im September 2016 die erste Pooltankstelle im Oranienburger Gewerbepark-Süd eröffnet hat, soll Ende November eine weitere auf dem Autohof Oberkrämer in Betrieb genommen werden. Darüber informiert Juan Nagel, verantwortlich für die Projektentwicklung. „Wir gehen davon aus, dass, wenn die Bautätigkeiten abgeschlossen sind, wir auch gleich die Tankstelle eröffnen“, so Nagel.

Die Tankanlage für Logistiker kommt ohne Personal aus und hat rund um die Uhr geöffnet. Lkw- und Transporter-Fahrer müssen allerdings Kunde bei Staack-Pooltankstellen sein. Durch diese Kundenvereinbarung könne das Unternehmen Dieselkraftstoff einige Cent günstiger anbieten als der aktuelle Marktpreis.

„Die Fahrer können mit ihrer Kundenkarte oder mit der digitalen Fahrerkarte tanken“, so Nagel, der die Hochleistungssäulen hervorhebt. Fließen an einer regulären Tankstelle im Schnitt 40 Liter in der Minute ins Auto, sind es bei den Pooltankstellen dank verlängertem Schlauch und extra großem Zapfhahn bis zu 120 Liter.

Parallel zur Tankstelle baut keine 50 Meter weiter die Stange Immobiliengesellschaft GmbH derzeit eine Mehrmarkenwerkstatt für Lkw und Pkw. „Wir wollen als typenoffene Werkstatt alles abdecken“, sagt Geschäftsführer René Stange. Drei Ladesäulen für Elektro-Autos seien schon in Betrieb. Die Werkstatt soll im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein. Für Mitte November ist die Grundsteinlegung angesetzt.

Der Autodienst Stange und Frank in Vehlefanz bleibe trotz des Neubaus der Immobiliengesellschaft aber erhalten. Da laut Stange immer mehr Autohändler ihre Pkw mit Wartungsverträgen verkaufen, will er den Fokus auf gewerbliche Kunden legen. „Mit neuer Technik wollen wir im Gewerbegebiet in die Zukunft investieren, um auch in den nächsten Jahren auf dem Markt Bestand zu haben“, sagt er. Obwohl die Materialanlieferung wegen der derzeitigen Baustellen problematisch sei, setzt er – wie die anderen Investoren – auf den sechsspurigen Ausbau der Autobahn. „Für uns ist die Anbindung sehr attraktiv“, so Stange.