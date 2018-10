Nur ein Stück wilde 20-er

Stefan Klug

(MOZ) Berlin ist seine große Chance. Hier soll der Sohn des Kölner Polizeipräsidenten einer Erpressungsgeschichte auf den Grund gehen, die den Kölner OB betrifft. Damit wäre Gereon Rath zugleich aus jenem Dunstkreis verschwunden, in dem er immer mit seinem gefallenen Bruder verglichen wurde. Doch kaum in der Hauptstadt angekommen, entwickeln sich die Dinge stürmisch. Rath, schwer drogenabhängig, verzettelt sich nicht nur bei den Frauen und ist zwischen seiner Kollegin Charlotte Ritter und der Witwe seines Bruders hin- und hergerissen. Er schliddert zudem in eine astreine Verschwörung hinein, die die instabile Weimarer Republik bedroht. Zwischen der jungen Sowjetunion und alten Militaristen drohen demokratische Kräfte zerdrückt zu werden. Und die politischen Gegner wie auch die Unterwelt schrecken nicht vor Toten zurück. So landet Rath, gestartet bei der Sitte, ganz schnell in der Abteilung Mord. Sogar sein eigenes Leben gerät dabei in Gefahr.

Der Hype war riesig. Berlin, wie es wirklich war, eilte der Serie schon voraus, als sie noch beim Bezahlsender Sky exklusiv ausgestrahlt wurde. Der mit reichlich Fördergeldern produzierte Sechszehnteiler lockte auch beim Start im Ersten ein Millionenpublikum vor die Glotze. Doch die hohe Quote konnte bei den Nachfolgeterminen nicht aufrechterhalten werden. Dabei ist der Plot, der der Bestseller-Reihe von Volker Kutscher folgt, durchaus spannend angelegt. Erpressung mit Porno-Filmchen, riesige Goldtransporte, ein Junkie als Held, uneinsichtige Militärs, die den Kaiser zurückwollen, politische Straßenkämpfe bis aufs Blut, korrupte Polizisten, eine düstere Unterwelt und schließlich das wilde Berlin der goldenen 20-er. Doch gerade den letzteren Anspruch bleibt die Serie schuldig. Die zwei drei Abstecher ins Mokka Efti, in dem sogar ein Bryan Ferry auf der Bühne steht, sind kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Glamour-Faktor jener Zeit geht den Folgen fast gänzlich ab. Stattdessen herrscht die Tristesse der Mietskasernen, der politische Streit der Strömungen von rot bis braun. Entsprechend die Bildfarbe Grau in vielen Schattierungen. Zudem verlassen Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten vor allem zum Ende hin immer öfter den Pfad des realistischen, etwa, wenn jemand minutenlang unter Wasser ohne Sauerstoff ist und dann doch wieder zum Leben erwacht.

Das Hauptproblem der Inszenierung scheint zu sein, dass sie sich nicht entscheiden kann. Sie ist ein stückweit Kriminalgeschichte, hat einen großen historisch-politischen Part und ist nur zu einem kleinen Teil auch Sittengemälde jener Zeit. In Sachen Ausstattung hingegen muss man die Macher loben. Alles sieht sehr echt aus, hier erlebt der Zuschauer die Zeitreise als durchaus gelungen.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 720 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Tom Tykwer, Achim von Borries, Henk Handloegten; Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Peter Kurth; D 2017