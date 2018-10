Postdienste jetzt im Schreibwaren-Geschäft

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Der Hennigsdorfer Enrico Heller wollte schon lange ein Geschäft gründen.

Seit Donnerstag ist sein Vorhaben Wirklichkeit. In der Havelpassage hat er das Schreibwarengeschäft Skribo eröffnet, in dem er auch Spiel- und Geschenkwaren anbietet. Den letzten Anstoß, das Geschäft in der Innenstadt zu eröffnen, habe die Nachricht der Postbank gegeben, dass die ihre Filiale schließen will. So wird Heller ab 1. November in seinem Laden auch eine Postfiliale eröffnen. Von der Briefmarke bis zum Paket bietet er alle Dienste an. Die Bankgeschäfte der Postbank kann er aber nicht übernehmen. Das ärgert ihn. Und da kommt ihm der spontane Einwurf einer Kundin gerade zupass: „Ich bin darüber so was von erschüttert!“ Heller überlegt sogar, ob er eine Unterschriftenaktion startet, um den Wunsch nach den Bankdiensten untermauern zu können.

Die Neueröffnung eines Fachgeschäfts in Hennigsdorfs Zentrum ist selten – und wird mit Wohlwollen bedacht. In diesem Fall aber staunt man. Gleich nebenan residiert die alteingesessene Konkurrenz. Marion Wolf-Sonnenburg führt seit 1998 den Schreibwarenladen „Schreib’s auf!“. Über die neue Konkurrenz ist sie alles andere als erfreut. „Es wurde schon vorher eng. Rossmann hat zehn Meter Schreibwaren, bei Kaufland und Action gibt es sie ebenfalls.“ Sie setzt auf ihre Stammkundschaft und darauf, dass sie Lotto-Dienste anbietet.

Beide Unternehmer hatten sich übrigens an die IHK gewandt. Die aber kann niemandem verbieten, ein Geschäft gleich neben der Konkurrenz zu eröffnen. „Ich weiß, dass es für Skribo zunächst einen anderen Standort gab. Aber der wurde hinfällig“, berichtet Philipp Gall, der das IHK-Regionalcenter in Oranienburg leitet. Natürlich habe man Heller darauf hingewiesen, dass er mit der Konkurrenz Wand an Wand sitzen wird. „Aber wir haben Gewerbefreiheit in Deutschland. Zudem gibt es nur gewisse Überschneidungen im Sortiment.“ Allerdings im Hauptsortiment: den Schreibwaren.