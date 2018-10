Radfahrer bei Sturz verletzt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Weil er den Zusammenstoß mit einem Auto vermeiden wollte, musste ein Radfahrer stark bremsen und hat sich daraufhin beim Sturz verletzt.

Der Unfall passierte am Donnerstag in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Fürstenwalde. Wie die Polizei mitteilt, fuhr dort ein Auto mittags in Richtung Kirchstraße. An der Kreuzung Bach-Straße/Ehrenfried-Jopp-Straße wollte der Fahrer nach links abbiegen.

Der Radfahrer fuhr in entgegengesetzte Richtung und wollte an der Kreuzung geradeaus fahren. Auf der Kreuzung bemerkte der Radfahrer, dass das Auto nicht anhalten würde und bremste stark, woraufhin er stürzte und gegen den Wagen rutschte.