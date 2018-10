Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Diebe sind am Donnerstagvormittag in ein Einfamilienhaus im Clematisweg in Fürstenwalde eingebrochen.

Laut Angaben der Polizei hebelten die unbekannten Täter zwischen zehn und zwölf Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume.

Es fehlten ein Laptop und Schmuck. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro.