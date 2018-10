Simone Weber

Rathenow Vielfach meldet die Polizei, dass ein Enkeltrick oder eine Betrügerei nicht klappte, weil sich das Opfer nicht betrügen ließ. Aber noch zu viele Menschen fallen auf abgezockte Gauner rein. Auch aus diesem Grund lud kürzlich die Polizeidirektion (PD) West zu einer Präventionsveranstaltung ins Rathenower Kulturzentrum ein.

„Die Polizei pfeift nicht auf ihre Sicherheit!”, so lautete das dortige Motto. An ihrem Stand informierten die Beamten des PD-Sachgebiets Prävention über mehrere Aspekte. Die Besucher erhielten Informationen zum „Enkeltrick“, also über Trickbetrüger, die sich am telefon oder gar an der Wohnungstür als Verwandte ausgeben. Mitunter sind auch falsche Handwerker, Mitarbeiter von Behörden oder Polizisten auf Suche nach Opfern. Ferner wurde über kriminelle Machenschaften im Internet aufgeklärt. Ebenso wurde der Einbruchsschutz thematisiert.

Erstmals stellte die hiesige Polizei die Trillerpfeife als andernorts bereits bewährtes Hilfsmittel für Senioren vor. In Notfallsituationen soll sie beträchtliche Wirkung erzielen. „In Gefahrensituationen möchte man schnell Hilfe bekommen und in Notsituationen andere auf sich aufmerksam machen. Hilfe und Aufmerksamkeit kann man in den meisten Fällen nur erwarten, wenn man sich irgendwie bemerkbar macht“, so Hauptkommissarin Kerstin Schröder. „Der schrille Pfiff kann Ihnen in bedrohlichen Situationen die Möglichkeit geben, den ersten und wichtigsten Schritt zu gehen“, erklärte sie. Den Besuchern der Veranstaltung gab die Polizei blaue Trillerpfeifen mit auf den Heimweg. Groß prangt auf den Pfeifen der Notruf 110. Man kann sie wie einen Anhänger am Schlüsselbund befestigen. Zudem enthält so eine Pfeife eine Minitaschenlampe.

Gemeinsam mit den Polizeibeamten informierte auch die Weisser Ring genannte Opferschutzorganisation über die Vereinsarbeit. „Die Schwerpunkte der für die Betroffenen kostenlosen Beratung und Hilfe durch unsere ehrenamtlichen Helfer im Havelland sind Stalking, häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch“, erklärte Monika Wegener, Leiterin der hiesigen Außenstelle. „Grundsätzlich gibt es mehr Fälle im Berlin nahen Raum. Aber im Westhavelland melden sich auch weniger Opfer von Gewalt und Straftaten beim Weissen Ring.“ Info-Plakate und -Flyer findet man in jeder Polizeidienststelle.

„Das Echo bei den Bürgern war groß und die Neugier und das Interesse zu mehr Sicherheit in den verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens ebenfalls“, so das Fazit der Polizeihauptkommissarin. „Die Kollegen an den Informationsständen gaben sich drei Stunden lang Mühe, alle offenen Fragen zu beantworten und Tipps für mehr Sicherheit zu geben.“

Weitere Informationen erhält man via Internet auf der Webseite www.polizei-brandenburg.de. Innerhalb der Polizeiinspektion Havelland ist das Sachgebiet Prävention in Nauen ansässig. Dort berät man vor Ort in der Schützenstraße 13 oder ist telefonisch unter 03321/4001088 für Sicherheits-Fragen zu erreichen. Die havelländische Außenstelle des Weissen Rings erreicht man indes telefonisch unter 0151/55164703.