Kompletter Wohnblock bei Brand evakuiert

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Zwei vermisste Personen in einer in Brand geratenen Wohnung, das wurde den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in Premnitz am frühen Donnerstagabend gemeldet. Im Wohnblock für betreutes Wohnen in der Straße „Im Winkel“ leben 53 Menschen.

Nur zehn Minuten nach Alamierung waren die ersten Feuerwehrleute aus Mögelin vor Ort und übernahmen die Einsatzleitung. „Deutlich waren die Flammen am Küchenfenster der Wohnung im dritten Obergeschoss zu sehen“, sagt Fabian Müller, Leiter des Einsatzes, der alsbald zwei Trupps zur Menschenrettung vorschickte. Diese gelangten über Leitern in die brennende Wohnung und fanden die zwei vermissten Bewohner. Nicht ansprechbar wurden die Senioren über die Treppe ins Freie gebracht. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus nach Rathenow.

„Fünf der sechs Personen, die wegen Rauchgasvergiftungen im Krankenhaus behandelt werden mussten, wurden heute morgen aus dem Krankenhaus wieder entlassen“, so der Premnitzer Bürgermeister, Ralf Tebling, am Freitag gegenüber BRAWO. Ebenso vom Brand benachrichtigt, wurde er Zeuge des Rettungseinsatzes und der Löscharbeiten.

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mögelin, Premnitz, Döberitz und Rathenow, des Rettungsdienstes und der Polizei sorgten für eine geordnete Evakuierung der Bewohner des Blocks, der der Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG) gehört. „Die extreme Rauchausbreitung barg für uns eine besondere Schwierigkeit“, so der Einsatzleiter. Die Aufgänge des Blocks sind mit einander verbunden, so dass alle Bewohner das Gebäude verlassen mussten. „Die Evakuierung stellte für alle Rettungskräfte eine Mammutaufgabe dar“, berichtet Müller, denn viele der älteren Menschen seien bereits nicht mehr gut zu Fuß oder gar demenziell erkrankt.

Das Feuer sei wohl in der Küche ausgebrochen und habe sich teils auf den offenen Wohnbereich ausgebreitet, so Müller weiter. Schnell waren die Flammen gelöscht. In der Nachsorge hat die Feuerwehr mit Nasssaugern die abgelöschten Bereiche und Nachbarwohnungen trockengesaugt, um durch Löschwasser verursachte Schäden gering zu halten. Um 23.00 endete der Großeinsatz.

„Ich bin immer wieder überrascht, wie hochprofessionell Ehrenamtliche solche Einsätze bewältigen und die Menschen betreuen - das ist nicht mit Geld zu bezahlen“, resümiert und lobt Ralf Tebling die Arbeit der Einsatzkräfte. Die ersten Bewohner konnten nach einer Nacht bei Verwandten oder im Pflegeheim wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. 14 Wohneinheiten bleiben aber nach Inaugenscheinnahme am Freitagmorgen für unbestimmte Zeit unbewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.