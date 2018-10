Fahrerin kracht in Brückengeländer

Josefin Roggenbuck

Siehdichum (MOZ) Eine PKW-Fahrerin ist am Freitagnachmittag frontal in ein Brückengeländer im Siehdichumer Ortsteil Rießen gekracht. Die Frau kam aus Richtung Pohlitz und fuhr auf der Müllroser Straße in Siehdichum, als sie plötzlich auf die gegenüberliegende Fahrbahn gelangte. Dabei krachte sie frontal in das sich dort befindende Brückengeländer. Darüber informierte die Polizei. Es habe keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer bestanden, so die Beamten weiter. Der vordere Teil des Autos wurde komplett eingedrückt, das Brückengeländer ebenfalls demoliert und gequetscht. Die Unfall-Fahrerin wurde nicht verletzt, stand jedoch unter Schock. Sie wurde medizinisch weiter behandelt.

Bei der Kollision trat Öl aus dem Wagen aus. Dieses wurde von der Feuerwehr gebunden. Die Kameraden reinigten die Unfallstelle und seit 14 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei gegeben. Der entstandene Schaden wird auf zirka 15 000 Euro geschätzt.(jro)