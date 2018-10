19-jähriger Cabrio-Fahrer bei Unfall auf der A10 schwer verletzt

Odin Tietsche

Oberkrämer (MOZ) Ein 19-jähriger Cabrio-Fahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall nahe dem Autobahndreieck Havelland schwer verletzt worden.

Der junge Mann war in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, verlor jedoch aus bislang ungeklärter Ursache gegen 15 Uhr plötzlich die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen stieß zunächst gegen die Leitplanke und kam anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 19-Jährige war zunächst in seinem Cabrio eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Autobahn in Richtung Hamburg musste für knapp eine Stunde gesperrt werden, woraufhin sich ein kilometerlanger Stau bildete. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.