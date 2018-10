Nach gescheiterter Bordell-Idee: Neue Pläne für Grundmühle

Matthias Henke

Löwenberger Land (MOZ) Wie geht es weiter mit der früheren Gaststätte Grundmühle? Pläne, daraus einen „Wellness- und Sauna-Club“, eine Art Luxus-Bordell, zu machen, zerschlugen sich im Frühjahr. Doch Eigentümer Thilo Holzmann lässt nicht locker und präsentierte bei der Löwenberger Gemeindevertretersitzung am Dienstag verschiedene Ideen. Interessenten gebe es auch, sagte er.

So habe eventuell die Fachhochschule der Polizei Interesse, das Objekt langfristig zu mieten. Eine zweite Variante sei, ein Altenheim beziehungsweise betreutes Wohnen an diesem Standort zu etablieren. Auch seien zwei Gastronomen daran interessiert, wieder ein Restaurant beziehungsweise ein Hotel zu eröffnen.

Die Gemeindevertreter lud Holzmann bei dieser Gelegenheit zu einem Vor-Ort-Termin ein. Dort könnten Details besprochen und auch darüber geredet werden, was „unbedingt gemacht werden muss, damit die Ziegel nicht vom Dach fallen“, wie Holzmann sagte. „Ziel ist, dass es was wird und nicht die halbe Gemeinde wieder aufschreit“, fuhr er mit Blick auf die Diskussion in der Vergangenheit um den möglichen Wellnessclub fort.

Doch wie verbindlich sind Holzmanns Ankündigungen? Da relativierte der Eigentümer, dem laut eigener Aussage das Anwesen seit 2014 gehört, auf Nachfrage gleich etwas. „Auf jeden Fall“ gebe es von einem Altenheimbetreiber Interesse. „Planer waren auch schon da“, betonte er. Mit Gastronomen sei es dagegen so eine Sache, sagte er mit einem leicht skeptischen Unterton. Er erinnerte an die Bordellbetreiber, die auf ihn einst zugekommen seien. „Mit gegelten Haaren und vielen Versprechungen“. Am Ende habe er dadurch zwei Jahre verschenkt und sich nur geärgert. Holzmanns Begleiter, den er den Gemeindevertretern als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes vorstellte, sagte, dass für die Polizei zwar Bedarf an Trainingsobjekten bestehe, wenn eines am alten Standort demnächst einem neuen Unterkunftstrakt weichen soll. „Aber das ist alles noch nicht spruchreif“, schränkte er ein. Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass man terminlich zueinander finde und Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte sich dort umschauen.

Unterdessen wird die Immobilie in Grundmühle auch auf diversen Immobilienplattformen zum Kauf angeboten. So wird sie auf Immobilienscout als „einmalige Immobilie zur Individuellen Nutzung“ angepriesen, ein „ehemaliges Hotel und Ferienlager vor den Toren Berlins“ mit 18 Zimmern, 500 Quadratmetern Wohnfläche und einem 3 500 Quadratmeter-Grundstück. Das Gebäude sei 2006 umfangreich für 800 000 Euro renoviert worden. Vielfältige Nutzung sei möglich – von der privaten Nutzung von Natur- und Pferdeliebhabern bis zu generationsübergreifendem Wohnen, Altenheim oder Hotel. Das Dach sei neu gedeckt, Elektrik und Heizungssystem komplett erneuert, wie auch die Fenster. Gebrauchsspuren durch Nutzung der Polizeischule seien leicht zu renovieren.

Eine Immobilienfirma aus Eckernförde bietet das Anwesen auf Ebay-Kleinanzeigen an. Die Anzeige trägt das Datum vom Dienstag. Ebenfalls auf dieser Plattform wird seit Anfang Oktober dasselbe Haus mit nur 16 Zimmern aber für 1,2 Millionen Euro angeboten, inklusive zirka 600 Quadratmeter renovierter Bungalows und 17 800 Quadratmeter Grundstück, wie es dort heißt. Hier soll der Kontakt offenbar direkt zwischen Interessenten und Eigentümer hergestellt werden.