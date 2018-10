S-Bahn im Zehn-Minuten-Takt gefordert

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Mit klaren Prioritäten bei der Themensetzung, vielen jungen Kandidaten und Christian Erhardt-Maciejewski an der Spitze zieht die FDP Hohen Neuendorf in den Kommunalwahlkampf. Das teilte Erhardt-Maciejewski mit.

„Die S-Bahn-Linie 1 im Zehn-Minuten-Takt, eine Digitalisierungsstrategie für unsere Stadt und zukunftsgerechter Wohnungsbau sind drei der wichtigsten Themen, die wir uns auf die Fahnen schreiben“, erklärt der FDP-Politiker Erhardt-Maciejewski nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten für die Kommunalwahlen im Mai 2019. Er ist für die Liberalen bereits seit dem Jahr 2008 Stadtverordneter in Hohen Neuendorf.

Nach elf Jahren mit nur einem Abgeordneten rechnen sich die Freien Demokraten dieses Mal gute Chancen aus, wieder in Fraktionsstärke ins Hohen Neuendorfer Rathaus einzuziehen, sagte er. „Ich bin daher sehr froh, mit Mathias Münch auf Listenplatz 2 einen profunden Wohnungsbauexperten und Juristen an meiner Seite zu wissen.“

Auf Platz drei kandidiert mit Michael Szygula ein selbstständiger Versicherungsfachmann. Er ist Mitbegründer und Sprecher der Unternehmergemeinschaft (UGHN) in Hohen Neuendorf.

„Unsere Liste spiegelt zudem unseren Zuwachs in der Partei vor allem bei sehr jungen Mitgliedern wider“, so Erhardt-Maciejewski. Von den insgesamt 13 Kandidaten sind fünf Kandidaten im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. „Allein in diesem Jahr fanden bisher vier junge Leute, allesamt unter 20 Jahren, zu uns. Damit haben wir eine gesunde Mischung aus jungen und älteren Menschen in unserer Partei, das tut der Diskussionskultur sehr gut.“ Mathias Münch freut sich zudem, dass es den Liberalen gelungen sei, auf den Listenplätzen vier und fünf Frauen für die FDP-Liste zu gewinnen. Carmen Bakker ist seit mehr als 20 Jahren Leiterin einer Kita. Sie sei eine profunde Kennerin von Kinderbetreuung und Tagespflege.

Neben ihr wird Monika Dazert, die bis Rentenbeginn Anfang des Jahres in Hohen Neuendorf eine Versicherungsagentur betrieben hat, kandidieren.

Inhaltlich haben die Liberalen den Wahlkampf in der vergangenen Woche mit einer Flyeraktion an den drei S-Bahnhöfen der Stadt eingeleitet. Die FDP fordert weiter einen 10-Minuten-Takt der S-Bahn-Linie 1 sowie einen zusätzlichen Regionalbahnhalt in Birkenwerder. Im Dezember sollen weitere Konzepte unter anderem für eine Digitalisierungsstrategie sowie zum Thema Kita, Wohnungsbau und Unternehmensansiedlungen erarbeitet werden. „Dank unserer Kandidaten erwartet die Hohen Neuendorferinnen und Hohen Neuendorfer ein spannender, kreativer und überraschender Wahlkampf“, kündigt Erhardt-Maciejewski an.