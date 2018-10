Enkeltrickbetrüger in Brandenburg aktiv

dpa

Hohen Neuendorf/Rangsdorf/Wittenberge (dpa) In Brandenburg haben wieder sogenannte Enkeltrickbetrüger zugeschlagen - einmal sogar mit Erfolg. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, erhielt eine 94-Jährige aus Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) am Donnerstag einen Anruf von einer unbekannten Nummer.

Die Anruferin gab sich als Freundin der 94-Jährigen aus, die sich in Geldnöten befinde und dringend Bargeld brauche. Nach dem Telefonat hob die Seniorin eine fünfstellige Summe Bargeld von ihrem Konto ab und übergab diese an den angeblichen Rechtsanwalt der Freundin. Erst nach der Übergabe wurde die Seniorin misstrauisch und rief die Polizei.

In drei anderen Fällen hatten die Betrüger weniger Erfolg: Wie die Polizeidirektion Nord am Freitag mitteilte, erhielt eine 61-Jährige aus Wittenberge (Prignitz) am Donnerstag einen Anruf von einer unbekannten Frau. Die Anruferin teilte ihr mit, sie habe mehrere zehntausend Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen. Bevor sie das Geld erhalte, müsse die 61-Jährige jedoch mehrere Hundert Euro bezahlen. Die 61-Jährige glaubte der Anruferin nicht und erstattete Anzeige.

In Hohen Neuendorf (Oberhavel) erhielten eine 70-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Der Anrufer gab sich jeweils als Sohn aus und forderte mehrere zehntausend Euro für den Kauf einer Wohnung. Die beiden Senioren erkannten den Schwindel und legten auf. Es laufen Ermittlungen wegen versuchten Betruges.

Die Polizei rät dringend dazu, am Telefon keine Details über familiäre und finanzielle Verhältnisse bekannt zu geben und bei Misstrauen die 110 zu wählen.