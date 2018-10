Alte Reederei lockt mit Denksport und Kinospaß

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Wer rastet, der rostet. Das gilt auch bei der „Instandhaltung“ der kleinen, grauen Zellen. Gemeinsam mit dem Verein Brückenschlag kann man sie jetzt in Fürstenberg ordentlich auf Trab bringen: Neue Angebote im Rahmen der Reihe Denksport, künstlerisch wertvoller Kintopp, aber auch Konzertabende sind in Planung – für die Alten Reederei.

Erste Trainingseinheiten für den Kopf, vor allem aber jede Menge Spaß für die ganze Familie, stehen bereits im Dezember auf dem Programm: Kino für Kinder und ihre Eltern sowie die Großeltern wird an einem Adventssonntag angeboten. Um 16 Uhr beginnt die Vorstellung, wobei noch genau informiert wird, was wann gezeigt wird, betont Kirsten Poggendorf vom Vereinsvorstand. Sie freut sich überdies, dass die Musikveranstaltungen in der Alten Reederei fortgesetzt werden können: zum Beispiel die Reihe Ofenmusik, wenn auch in einem etwas anderen Format. Optimistisch stimme, dass die Musikabende des Vereins im Sommer dieses Jahres, jeweils während einer romantischen Fahrt mit dem Kaffenkahn durch das Seenland, vom Publikum „sehr gut angenommen worden sind“.

Wie auch immer, „einmal im Monat immer sonntags werden wir Film- und Gesprächsangebote unterbreiten, Musik erklingen lassen oder im Rahmen der Reihe Denksport Diskussionen anregen“, kündigt Kirsten Poggendorf an. Ein hervorragendes Beispiel, dass dies gut funktioniere, war nach ihren Worten die Veranstaltung am vergangenen Sonntag. Autor Raphael Thelen und Moderatorin Liane von Billerbeck waren in der Alten Reederei zu Gast. Es ging um Begegnungen entlang der B 96 – gleichsam um eine Entdeckungsreise quer durch die neuen Bundesländer. Das Interesse sei überwältigend gewesen.

Brückenschlag reagiert aber auch auf aktuelle kulturpolitische Ereignisse, die überregional für Furore sorgen, wie etwa zurzeit der Gundermann-Film von Regisseur Andreas Dresen. Im August kam der Film in die Kinos, hunderttausende Zuschauer haben ihn gesehen. Voraussichtlich am 3. Januar-Wochenende läuft das Drama über den faszinierenden, zugleich widersprüchlichen DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann auch in der Alten Reederei. Zu Gast sein wird der Produzent des Streifens, Andreas Leusink, im Hauptberuf Geschäftsführer des renommierten Henschel-Schauspiel- und Theaterverlages. Leusink verfasste das Buch über die Produktion des Gundermann-Films.

Aber erst einmal steht der 7. November ins Haus: Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenberg wird ab 19 Uhr gefeiert – jedermann ist willkommen.