Dropebrücke bereits komplett abgerissen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Manchmal gehen Bauarbeiten schneller über die Bühne als erwartet“, staunte Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhard gestern Mittag nicht schlecht über die Information, dass die Dropebrücke bereits komplett abgetragen sei.

Die mit den Kranarbeiten beauftragte Firma hatte ganze Arbeit geleistet und die schweren Fertigbetonsegmente zügig von den Widerlagern abheben können. Sie wurden auf der westlichen Havelseite zunächst zwischengelagert. Jetzt stehe der Abriss der bereits freigelegten Widerlager an, so Gebhard. Seit der Vollsperrung der Saarlandstraße am 10. September gingen auf der Baustelle vor allem noch Arbeiten der Stadtwerke über die Bühne. Das Unternehmen musste mehrere Versorgungsleitungen umverlegen.

Dazu war die Saarlandstraße aufzubaggern, weil Leitungen die Straße kreuzen. Diese Arbeiten seien inzwischen abgeschlossen, und trotz Sperrung der Saarlandstraße sei das befürchtete große Verkehrschaos bisher ausgeblieben, sagt der Tiefbauamtsleiter.