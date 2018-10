Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Als Helmut Schuller mit einer schweren Diagnose konfrontiert wird, fasst er den Entschluss, sein Leben zu ändern. Statt Tabletten oder operativen Eingriffen entscheidet er sich, seine Ernährungsweise radikal umzustellen und verordnet sich tägliche Bewegung mit dem Fahrrad. Nach neun Jahren der Ungewissheit steht fest, was die Schulmediziner für unmöglich hielten: Anhand seiner Lebensphilosophie „Ernährung, Bewegung, Glaube“ hat sich der Patient selbst geheilt. Während der Zeit seiner Krankheit ist auch der Wunsch gereift, im Heiligen Jahr 2010 den Jakobsweg zu gehen. Voller Energie und neuer Lebenskraft pilgerte der 67-Jährige schließlich mit dem Fahrrad von Weiden in der Oberpfalz nach Santiago de Compostela und Fisterra im Nordosten Spaniens, bis ans „Ende der Welt“. Mit seinem Live-Vortrag erzählt er die bewegende Geschichte, und zwar am Sonnabend, 24. November, im Kinosaal des Ziegeleiparks Mildenberg. Los geht es um 19 Uhr.

Wer Interesse an der Multivisionsshow hat, kann sich schon jetzt seine Eintrittskarte zum Stückpreis von 14 Euro sichern. Die Tourist-Information im Rathaus Zehdenick übernimmt unter anderem den Kartenvorverkauf. Auch in der Geschäftsstelle der Gransee-Zeitung in der Rudolf-Breitscheid-Straße 67 in Gransee sind die Tickets erhältlich.