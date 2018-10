Abschied für die Landwirt-Macherin

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Hunderte Landwirte aus der Region sind durch ihre Schule gegangen. Nach 42 Dienstjahren ist die Leiterin der Seelower Landwirtschaftsschule und des Zentrums für Erwachsenenbildung und Medien (ZEM) des Landkreises, Margrit Kain, in den Ruhestand verabschiedet worden.

„Wir heulen nicht!“, verordnet Margrit Kain an diesem Freitagvormittag sich und all jenen, die ihr mit Tränen in den Augen um den Hals fallen. Ehemalige Schüler, langjährige Mitstreiter und Partner aus der Landwirtschaft, Bildung und Verwaltung sind ins Kreiskulturhaus gekommen, um „danke“ zu sagen.

„Ich habe oft und gern bei ihr die Schulbank gedrückt“, sagt Landwirt Rainer Bradtke aus Grunow. Er hat an der Seelower Landwirtschaftsschule seine Prüfungsbefähigung erworben und viele Winterschulungen für Führungskräfte absolviert.

Der Chef des Mallnower Landwirtschaftsbetriebes, Michael Karcher, ist mit Entenwurst aus eigener Produktion, der Präsident des Landesgartenbauverbandes Klaus Henschel mit Blumen und Gemüse zum Abschied gekommen: Hunderte Landwirte, Agrarökonomen und andere in der Landwirtschaft der Region Tätigen hat Margrit Kain in den vergangenen 42 Jahren aus- und weitergebildet.

Landrat Gernot Schmidt verweist auf den vehementen Einsatz der Wahl-Altfriedländerin für den Erhalt der landwirtschaftlichen Bildung nach der Wende. Dafür sei man damals oft verlacht worden. „Heute haben wir wieder ein Heimat-Ministerium und es gibt im Land nur noch fünf landwirtschaftliche Bildungseinrichtungen“, so Schmidt. „Dass wir in der Landwirtschaft so gut dastehen, ist maßgeblich auch Ihr Verdienst“, lobt der Landrat die scheidende ZEM-Leiterin.

23 Landwirt-Meisterklassen habe man allein seit der Wende in Seelow gemeinsam zum Abschluss geführt, erinnert Kerstin Allner-Spiekermann, Kains langjährige Mitstreiterin und Nachfolgerin an der Spitze der Landwirtschaftsschule. Sie setzt auf Margrit Kains weitere Mitarbeit in den Prüfungsausschüssen. Die Leitung des 2004 gebildeten ZEM, zu dem auch die Kreis-Volkshochschule und das Medienzentrum gehören, übernimmt Corinna Görner.

Immer wieder betonen Besucher die besondere Praxis- und Lösungsorientierung der scheidenden Schulleiterin. „Wir haben uns gegenseitig inspiriert“, sagt die Geschäftsführerin des Bauernverbandes Märkisch-Oderland, Ines Sennewald. Auch ihr Kollege aus dem Oder-Spree-Verband, Karsten Lorenz, ist da, um sich für die „außerordentlich gute Zusammenarbeit“ zu bedanken. Die Bildungsverantwortliche aus dem Landwirtschaftsministerium, Sabine Baum bekennt: „Margrit war mir eine gute Beraterin, wenn es um die praxistaugliche Umsetzung von Richtlinien ging.“

„Ich hatte echt viel Spaß an meiner Arbeit“, sagt die so Gelobte schlicht. Der Dialekt ihrer sächsischen Heimat – die 65-Jährige ist in Halle geboren und in Leipzig aufgewachsen – klingt kaum noch durch.

Ins Oderland war Margrit Kain durch ihren Mann Hans-Hermann gekommen, den sie während ihres Agrarpädagogik-Studiums mit der Fachrichtung Tierproduktion an der Leipziger Uni kennengelernt hatte. Er wurde 1975 in die Karlsdorfer Entenzuchtanlage geschickt, sie folgte ihm kurz darauf und nahm nach der Geburt ihrer ersten Tochter im April 1976 die Arbeit in der Seelower Landwirtschaftsschule auf. Seit 1982 war Margrit Kain deren Leiterin.

Weil sie keine halben Sachen mag, hat sich die Neu-Altfriedländerin schon vor der Wende auch für ihr Dorf engagiert. Margrit Kain war schon vor und auch nach der Wende Mitglied des Altfriedländer Gemeinderats. Seit mehr als 20 Jahren ist sie Mitglied im Verein Langes Haus Altfriedland. „Da kann ich mich jetzt mehr einbringen“, sagt die scheidende ZEM-Leiterin.

Seelows Bürgermeister Jörg Schröder und Petra Stadler waren zur Verabschiedung gekommen, um ihr für die jahrelange Unterstützung bei der Gestaltung des Stadtfestes und Hilfe beim Zicken-Modell-Projekt zu danken. Margrit Kain freut sich jetzt auf mehr Zeit zum Lesen und für ihre drei Enkelkinder.