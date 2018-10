Noch keine Bombenentschärfung in der Kreisstadt in diesem Jahr

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Mehr als 20 Standorte, Straßenabschnitte und Grundstücke wurden dieses Jahr in Oranienburg bisher nach Bomben abgesucht – ohne Fund. Weitere folgen noch. Entschärft wurde 2018 bisher keine Bombe, auch nicht die beiden Blindgänger an der Lehnitzstraße 73.

Vier Bomben sind auf dem Takeda-Grundstück an der Lehnitzstraße 73 in den vergangenen Jahren bereits unschädlich gemacht worden, darunter die 200. Bombe nach der Wende am 14. Dezember 2016. Zwei Blindgänger liegen dort relativ dicht beieinander in Havelnähe, aber immer noch tief im Boden. Sie sollten bereits entschärft worden sein. „Doch dieser Fall ist in mehrfacher Hinsicht besonders kompliziert“, sagt die zuständige Dezernentin für Bürgerdienste, Stefanie Rose (Linke).

Da beide Blindgänger nach Ansicht des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zusammen entschärft werden sollen, seien riesige Mengen an Grundwasser gleichzeitig abzusenken, weil der KMBD eine wasserfreie Bergegrube benötige. Weil das Grundwasser dort aber kontaminiert ist, darf es nicht in die Havel eingeleitet werden. „Es ist auf dem Gelände wieder zu versickern“, sagt Ordnungsamtsleiterin Sylvia Holm. Um zu verhindern, dass es erneut die Bergegruben flutet, sollte das Erdreich in der Grube mit dem Weich-Gel-Verfahren abgedichtet werden. „Darüber hatten wir bereits einen Vertrag mit einer Spezialfirma. Doch das Unternehmen ist davon zurückgetreten“, sagt Sylvia Holm. Das Risiko, dass das Verfahren am Ende doch nicht „wasserdicht“ genug sei, habe die Firma wohl dazu bewogen.

Nun liege der Ball wieder bei der Stadt. „Wir arbeiten weiter daran und suchen nach einem anderen Verfahren, das dort zum Einsatz kommen kann. Eine Sprengung der Bomben lehnt der KMBD jedenfalls ab“, sagen Sylvia Holm und Stefanie Rose. Die letzte Bombenentschärfung fand voriges Jahr vor Weihnachten auf dem Louise-Henriette-Steg statt. Aktuelle Funde habe es bei der insgesamt recht umfangreichen Absuche dieses Jahr in der gesamten Stadt bisher nicht gegeben.

Die Munitionssuche geht aber munter weiter. In der kommenden Woche sei ein Cluster in der Liebigstraße, Ecke Bernauer Straße an der Reihe. Dort werde das Bohrlochradarverfahren zum Einsatz kommen. Auf dem Plan für dieses Jahr stehen laut Sylvia Holm noch die Saale- und Warthestraße, die Kleingartenkolonie am Treidelweg zu beiden Seiten der Lehnitzstraße sowie die Straße Lehnitzschleuse und dortige Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), auf denen drei Verdachtspunke festgestellt worden waren.

Für kommendes Jahr ist die Absuche unter anderem auf Flächen rund um die neue Schleuse Friedenthal geplant. Da dort sowohl Bundes- als auch Landesflurstücke betroffen seien, gebe es für die Sondierungen Fördermittel. Rund um die neue Kita an der Speyerer Straße werde ebenfalls abgesucht. Dort sollen die Arbeiten in einem Cluster erfolgen, also auch Privatgrundstücke betreffen. Der KMBD prüfe noch, ob auf der Trasse der verlängerten Flugpionierstraße zwischen Rewestraße und Kreisverkehr Annahofer Straße im Gewerbepark-Süd noch sondiert werden müsse. Weil dort schon einige Medienleitungen verlegt wurden, ist vor Jahren schon mal eine Absuche erfolgt. Womöglich reiche das aus, so Sylvia Holm. Damit die Stadt die dortigen Gewerbeflächen entwickeln kann, soll zuerst die Straße gebaut werden.