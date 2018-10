Neues Gremium als letzte Chance

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung bildet im Dezember einen zeitweiligen Ausschuss, der die Entwicklung des Schlosses Freienwalde begleitet. Den Antrag reichte die Fraktion der Linken ein.

Bereits vier oder fünf Interessenten für Schloss Freienwalde haben sich beim Landkreis gemeldet, sagte jüngst Landrat Gernot Schmidt (SPD). In der Bürgerschaft regt sich indes schon länger Unmut, weil sich die Stadtverordneten bisher kaum zum Schloss Freienwalde zu Wort gemeldet haben. Die Links-Fraktion überraschte daher am Donnerstagabend mit einem Antrag. Demnach solle der Bürgermeister zur nächsten Stadtverordnetenversammlung am 6. Dezember einen Beschluss erarbeiten, der die Bildung „eines zeitweiligen Ausschusses zum Erhalt des Schlosses Freienwalde vorsieht.

„Die Mitglieder kommen aus den Reihen des Parlaments. Sie begleiten die aktuelle Entwicklung zum Erhalt des Schlosses und erarbeiten Vorschläge zur weiteren Nutzung. Diesbezüglich soll auch die direkte Verständigung mit dem Landkreis erfolgen“, heißt es in dem Antrag. Vera Wesner schlug Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke) als Vorsitzenden des zeitweiligen Ausschusses vor. Dieser habe als Vorsitzender des vom Kreistag eingesetzten zeitweiligen Ausschusses, der das Freilichtmuseum ins Oderbruchmuseum überführte, viele Erfahrungen gesammelt.

Der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) sprach sich gegen einen weiteren Ausschuss aus. „Ich kann nicht erkennen, was ein neues Gremium bringen soll“, sagte der er. Vielmehr schlug er vor, dem Hauptausschuss die Aufgabe zu übertragen. Dessen Vorsitzender Reinhard Schmook (SPD), langjähriger Schloss-Kastellan, verfüge über die notwendige Kompetenz.

Für ein politisches Signal nach außen an den Landkreis und an die Bürger reiche ein bestehender Ausschuss nicht aus, widersprach Jörg Grundmann. „Wir haben viel Zeit vorbeiplätschern lassen“, gestand der Stadtverordnetenvorsteher, der auch Mitglied des Kreistages ist.

Reinhard Schmook erklärte sich bereit, in dem Ausschuss mitzuarbeiten. Die Stadt Bad Freienwalde habe im Kreistag nicht genügend Gewicht, erklärte er. Die Mehrheit der Kreistagsabgeordneten stamme aus dem Berliner Raum und diese interessierten sich nicht für Schloss Freienwalde. Für die Mehrheit des Kreistages sei das Schloss daher „entbehrlich“.

„Für die Stadt ist das Anwesen drei Nummern zu groß“, sagte Schmook. Er verstehe daher Bürgermeister Lehmann, der die Auffassung vertrete, dass die Stadt den Betrieb nicht allein stemmen könne.

Der Landrat habe versichert, dass er die Interessen der Stadt Bad Freienwalde berücksichtigen werde, sagte CDU-Fraktionschef Hanno Hemm, der als Kreistagsabgeordneter der „Entbehrlichkeit“ zustimmte. Für das Schloss Freienwalde gebe es keine Förderung wie für das Schloss Altranft.