Beat Attack gegen überflüssige Pfunde

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) „Das Wichtigste ist, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen“, sagt Stefan Engel. Damit das so bleibt, erweitert der „Gesundheits-Engel“ im Herbst sein Kursangebot. Denn da habe Zehdenick Nachholebedarf, fand der Inhaber des Gesundheitsstudios heraus.

„Fit bis 100“ heißt das Gruppentraining speziell für Senioren, die ihre Muskeln stärken und ihre Beweglichheit im Alltag verbessern möchten, aber auch etwas für ihr Herz-Kreislaufsystem tun möchten. Peggy Leditschke leitet die Über-60-Jährigen an. Der Kurs läuft schon mit sechs bis zehn Teilnehmern, Interessenten können aber jederzeit dazustoßen. Das Gruppentraining findet immer mittwochs von 14 bis 15 Uhr statt. Der Chef selbst bietet ab 5. November etwas Neues an: Langhanteltraining zu lauter, rhythmischer Musik. Die 1,40 Meter lange Eisenstange wird mit Gewichten bestückt, um Kraft-Ausdauer mit möglichst vielen Wiederholungen zu trainieren und das Herz-Kreislaufsystem auf Touren zu bringen. Los geht es am 5. November, danach immer montags von 20 bis 20.45 Uhr bei Stefan Engel.

„Beat Attack“ heißt es ab 5. Dezember und danach immer mittwochs bei Charlin Rusch genannt „Charly“. Es geht um Ausdauertraining und Krafttraining mit dem eigenen Körper. Das Ganze funktioniert mit lauter Musik. Es wird getanzt und auch die eine oder andere Liegestütze gemacht. Es wird nicht nur das Herz-Kreislaufsystem angekurbelt, dabei gehen auch noch überflüssige Pfunde verloren.

Richtig gut angenommen wird seit der Gründung des Gesundheitsstudios vor vier Jahren der Rehasport, der von den Krankenkassen bezahlt wird. Mittlerweile nutzen 195 Patienten das Angebot, 13 Kurse finden wöchentlich statt. Trotz der großen Nachfrage nach Reha-Sportkursen: „Bei uns muss niemand länger als 14 Tage auf einen Kurs warten“, verspricht Stefan Engel. Wer die übrigen, nicht von den Krankenkassen finanzierten Kurse nutzen möchte, müsse aber kein Mitglied werden. Ein Probetraining geht immer, darüber hinaus werden Zehnerkarten angeboten. Auch für die Kinderbetreuung ist im Studio gesorgt. Franziska Tiedt kümmert sich Montag und Freitag jeweils für 75 Minuten um den Nachwuchs, damit die Eltern Kurse besuchen oder das Fitnessstudio nutzen können. Für die Betreuung sind drei Euro oder zehn Euro zuzüglich zum Monatsvertrag zu zahlen. Zum vierjährigen Bestehen des Studios am 30. November hat sich das elfköpfige Team um Stefan Engel etwas Besonderes einfallen lassen. Jeder, der an diesem Tag zum Training kommt, darf zwei Wochen lang auf Kosten des Studios trinken. Und zu Weihnachten werde es wieder eine große Dankeschönaktion geben, und zwar ein Gewinnspiel.

Etabliert hat sich der Gesundheitsengel mittlerweile auch als Anbieter eines Festsaals für bis 45 Personen. An zwei bis drei Wochenenden im Monat ist der Saal gebucht für Familienfeiern oder Firmenjubiläen. Im Sommer könne darüber hinaus die Terrasse mit Blick auf den Grünstich genutzt werden, so Engel. Wer will, kann auch eines der sechs Doppelzimmer buchen, die gerade renoviert worden seien. Das Übernachtungsangebot haben in diesem Jahr auch schon viele Radfahrer für eine Übernachtung in der Havelstadt genutzt.